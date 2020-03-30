各地警分局趕設「第二辦公室」 台南慰問加班員警辛勞

台南市警察局所屬各地分局最近一周因應「新冠肺炎疫情日趨嚴峻，超前部署嚴密整備」指示，承辦員警必須在幾天內想辦法找出空間設置「第二辦公室」、規畫舉辦「異地辦公」演習，一連幾天日夜加班，非常辛苦。

永康分局感謝行政、人事等單位用心規畫，尤其資訊承辦人溫柏榆，從處理分局與派出所視訊到異地辦公，從早忙到晚，讓警方運作不因防疫有停擺風險，特別辛勞，今天分局長呂世明代表頒發慰問品感謝人事室主任蔡明宗、行政組組長鄭丁焄、秘書室主任方國安、資訊承辦人溫柏榆。

警方表示，分局承辦人上周一即開始整備，安排相關設備陸陸續續進駐，例如永康分局第二辦公室分別設在龍潭派出所1樓及舊分局4樓禮堂， 各地都要在現有空間中找出能用的場地，並確認所有人換地方後能夠正常運作辦公，有相當難度，尤其資訊等設置進駐後，承辦人要協助各單位間整線設定，一連幾個晚上加班，辛苦不為人知。

警方表示，辦理分局異地辦公演練，是要因應日後疫情升高時，透過員警分散在不同空間辦公，減少日後群聚感染的機會。