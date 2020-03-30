台中租空地堆166噸戴奧辛太空包 7名不肖業者遭訴

台中市陳姓男子沒有廢棄物清理的許可文件，但他卻涉嫌在去年1月間，以數十萬元的酬勞，向某業者收取166包、每包重達一公噸的戴奧辛太空包，並聘請多名司機、助手等人，將太空包棄置在林姓男子租賃的北屯區、太平區空地，因當地居民不斷反映有惡臭，去年4月間檢警獲報前往查緝，查獲陳等涉案7人，台中地檢署今偵結，將陳等人依違反廢棄物清理法罪起訴。

起訴書指出，陳姓男子（31歲）沒有主管機關核發的廢棄物清理處理機構許可文件，但為牟取不法利益，涉嫌從去年1月開始，以數十萬元的酬勞，分四次向某業者收取每包重達1公噸的戴奧辛太空包廢棄物，總計達166包，因數量龐大，陳還聘請黃姓（56歲）、黃姓（46歲）、吳姓（59歲）、黃姓（44歲）、許姓男子（69歲）等多名司機、助手協助運送、吊掛。

陳姓男子在去年2月間，先向張姓男子詢問欲承租土地放置舊板模，並以每月6000元至1萬元的價格租用，張應允，未料陳在去年3月間將31包戴奧辛廢棄物運至張位於龍井區的空地時，張發現陳放置的物品並非舊板模，不讓陳放置，陳只好找上另名林姓男子（35歲）協助租賃土地棄置。

從事土地仲介的林姓男子協助陳找到位於北屯區的空地，讓陳堆放31包太空包，另外林也協助陳租賃到位於太平區的空地，讓陳在去年1月、3月、4月棄置135包的廢棄物太空包，事後因當地居民不斷檢舉有惡臭，保七總隊第三大隊獲報後，由台中地檢署檢察官陳振義指揮偵辦，全案在去年4月28日查獲，並帶回涉案陳等7人。