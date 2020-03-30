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反年改擋王定宇的路 高院給緩刑「以啟自新」

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
民進黨立委王定宇。 本報系資料照
民進黨立委王定宇。 本報系資料照

監督年金改革行動聯盟」2017年4月19日發起陳抗，全國教育產業總工會理事長黃耀南、台北捷運工程師王裕文推擠、阻擋民進黨立委王定宇到立法院開議，被依強制罪起訴，台北地院判黃、王各拘役20日，得易科罰金。兩人上訴，台灣高等法院認為他們是「一時失慮」，雖駁回上訴，但宣告緩刑2年。

黃耀南無刑案紀錄，王裕文則有違反國家總動員法前科（判刑3月定讞），王還被國民黨列入今年不分區立委候選人名單。事發當天早上，黃耀南、王裕文前往監察院大門旁，想要阻止立法委員進入立院內審議年金改革議案，王定宇剛好走過，兩人用雙手推擠王的身體，阻擋他往前步行。

王定宇遭推，後退了5、6步，他被迫向右側移動繞道，又遭阻擋。警察見狀，上前制止黃耀南和王裕文，王定宇才得以脫身。

黃耀南、王裕文一審時辯稱，到現場是為陳情， 剛好遇到王定宇，沒有刻意推擠，是因警方拉扯才往前；他們說，與王定宇前後僵持不到10秒鐘，就算有侵害王定宇的自由，也很輕微。

王定宇告訴法官，黃耀南、王裕文靠向他，直接用手肘、側臀推擠，沒有講到陳情的事，他有表示要進立法院議場開會，仍被兩人用背部、肩膀、身體頂住，他受不了才要求警察處理。北院勘驗蒐證光碟認為，黃耀南、王裕文確實站在王定宇行走路徑的前方，用手推人，而強制罪的違法要件，不一定要以被害人的自由完全被壓制為必要，認定黃耀南、王裕文有罪。

高院認為，在法治社會中，應循合法、理性、和平的途徑解決，用手推擠、阻止立委步行前進，行為不該；雖然兩人上訴仍否認犯罪，也沒和王定宇和解，但考量他們的情節還算輕微，往後應知警惕，因此宣告刑暫不執行「以啟自新」。本件不得上訴。

王定宇 監督年金改革行動聯盟 警察

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