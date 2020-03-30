101前董事長林鴻明掏空公司重判10年 最高法院撤銷判決

台北101大樓前董事長、宏國集團副董事長林鴻明，被控利用不實土地交易掏空金尚昌公司，高等法院更一審前年重判10年徒刑，最高法院認為有調查未盡之處，撤銷原判決發回更審。

最高法院認為，台北地院一審共判5罪合計19年徒刑，合併定應執行刑為9年6月，但更一審共判3罪合計14年6月徒刑，定應執行刑為10年，更一審刑期比一審更重，違反比例原則及不利益變更禁止原則。

另外，更一審判決並未釐清公司有何重大損害，反而僅以林鴻明賺2億元價差即論定有造成公司重大損害，此部分仍有調查釐清的必要，因此撤銷原判決，發回高院更審。

林鴻明1999年以淡水的大批土地作擔保，向中聯信託借款18億5千多萬元，過兩年就不再繳交利息。另外，他被控指示宏國集團副總經理林南聰用多家人頭公司紙上交易，掏空上市公司金尚昌。

一審時，林鴻明被判刑9年6月，併科罰金2億元；高院認為，金尚昌僅受償3500萬，對中聯信託債務未消滅，卻喪失12億多元土地所有權，啟揚由林鴻明支配，與金尚昌互為關係人，金尚昌與啟揚公司簽「債務清償協議書」，無異是金尚昌與林自己訂約，金尚昌應依證交法規定揭露，林也違反規定。

高院更一審認為，林有相當社經地位，具一定影響力，卻精心謀劃、主導對公司不利的交易，還公告不實財務報告及財務業務文件，導致公司、股東權益受損，危害證券市場穩定，事後還卸責，不容輕縱。