男撞倒騎鐵馬老農被控肇逃 因對方逆向改判無罪

嘉義縣蕭姓男子4年多前，被控在太保市北港路二段駕駛轎車撞倒騎腳踏車蕭姓老農，導致老農右手及右膝擦挫傷，老農指控蕭沒等救護人員到場即離去，涉肇事逃逸，蕭被判徒刑6月確定不服聲請再審，並提出嘉雲區車輛行車事故鑑定會鑑定結果新事證，老農逆向騎單車才造成車禍肇事，台南高分院法院撤銷原判決，改判蕭無罪，全案確定。

判決說，蕭男2014年10月20日上午8點20分，駕駛轎車沿嘉義縣太保市二段，途經661巷口右轉，適蕭姓老農騎腳踏車逆向行駛通過巷口，2人都閃避不及，老農人車倒地，受有右手肘、右膝擦挫傷，過失傷害部分，未提告訴。

蕭發生車禍碰撞後，下車牽起腳踏車，並撿拾掉落路面農作物， 但老農指控他涉嫌未通知醫護人員到場，也未等待警方到場處理，即駕車離開現場報警法辦起訴。

蕭否認肇事致人傷害逃逸，供稱有請老農記下車號，但因遭對方辱罵還揮鐮刀相向，急於逃離現場，嘉義地院法官認為蕭體型壯碩，老農年逾70歲，就算揮舞鐮刀蕭也能逃走，蕭沒有留下可聯絡方式，判刑8月。

蕭不服上訴二審，法官認為老農僅手腳受皮肉傷，索賠22萬多元，一審無法和解，民事部分已依4萬6千元和解，二審改判徒刑6月。蕭仍不死心，上訴最高法院，法官認為不符合原判決有違背法令的法定要件，駁回全案確定。

蕭不服聲請釋憲並聲請再審，提出嘉雲區車輛行車事故鑑定會鑑定結果，鑑定意見認為，老農騎乘腳踏自行車，逆向行駛不當為肇事原因，蕭駕駛轎車，無肇事因素，台南高分院法院撤銷原判決，改判蕭無罪。

判決說，司法院於2019年5月31日作成釋字第777 號解釋在案，如駕駛人就事故發生並無故意或過失時，即已無刑法第185條之4 肇事逃逸罪適用，無論其離去現場是否基於逃逸犯意，都不構成該罪。