上賭博網站贏了248萬 被警查辦全部被沒收

基隆市李姓男子上賭博網站，與站主及其他賭客以撲克牌、百家樂等賭博，1個多月贏走248萬元。不過，檢警在偵辦詐欺案時，查出他涉賭，基隆地院認定李男賭博屬實，除判罰5000元，他贏走的248萬為犯罪所得，宣告沒收。全案可上訴。

判決指出，李男在2018年底上網進入身分不詳者架設經營賭博網站，並申請帳號加入成為會員，綁定不知情的妻子名下帳戶，做為與業者進出款項的帳戶，先用1比1比例匯款進業者帳戶，轉換為點數取得下注額度。

李男多次利用電腦或手機登入特定多數人得共見共聞的賭博網站，與站主及其他賭客以撲克牌、百家樂、輪盤、職棒等方式賭博，在去年5、6月間共贏得248萬元。業者將款項匯進李提供的妻子帳戶後，由李以臨櫃領款或用金融卡提領方式領走。

警方在追查蔡姓男子等43人遭詐騙案時，查出李涉嫌賭博，將他函送基隆地檢署偵辦。檢察官偵查後，向基隆地方法院聲請簡易判決處刑。

法官查出，李在接受警詢時自白坦承涉賭，李妻則證述名下帳戶由丈夫使用，至於他有沒有借給其他人不清楚，問他事情都不說。根據帳戶交易明細一覽表、賭博網站截圖、超商儲值資料等事證，法官認定李犯賭博罪證明確，判罰金5000元。

法官指出，犯罪所得屬於犯罪行為人者原則沒收，李男因本件賭博罪共贏248萬元，宣告沒收犯罪所得應無過苛或讓他無法維持生活，宣告沒收。