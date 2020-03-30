北檢退回陳家欽案引揣測 蔡清祥：法務部不干預個案

內政部以警政署長陳家欽處理警方人事案涉及偽造文書，正式將陳家欽函送台北地檢署，檢方分他案後，又以內政部函送程序不完備為由，將退回原機關再行詳查，引爆政壇震撼彈。法務部長蔡清祥今表示，法務部不處理個案，所以不干預、不介入也不指導。對於個案的處理，完全尊重台北地檢署專業的處理。

這是史上首次發生內政部法辦警政署長、卻遭檢方退案事件，加上行政院長蘇貞昌事先是否知情疑雲，及牽涉警察人事權等民進黨派系之爭。

內政部長把所屬的警政署長函送法辦，不但引爆政治風波；地檢署對於案件核退雖也是常有的事，但北檢以程序不備退回內政部的處理方式引發揣測。據了解，檢方發現內政部函送的調查案卷中沒有約詢陳家欽的筆錄，退回內政部要求補強。

蔡清祥今在立法院司法及法制委員會受訪，面對媒體詢問「北檢退回的理由？」他強調，自己沒看到全案的卷宗，不能做評斷，交由台北地檢署自行處理，「法務部不做任何干預跟指導，不影響他們專業的判斷。」