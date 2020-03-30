聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／他未繫安全帶被取締 罵警察2字再罰5萬
嘉義縣何姓男子上月底晚間，駕車行經嘉義縣中埔鄉富裕路原未繫安全帶，見前方員警攔停才趁隙繫上，林姓巡佐及王姓員警上前檢視證件時，何不滿的用閩南語說「不用那麼雞歪啦」，檢警認為何辱罵員警，依妨害公務現行犯逮捕移送，嘉義地院依簡易判決處拘役50日，若易科罰金1000元折算1天，等同要罰5萬元。
當日值勤員警表示，當天攔查何男時，員警的確看到何順手拉安全帶繫上，攔查除了提醒，也要確定駕駛是否涉有其他案件，或許只做勸導，沒想到何男對員警態度相當強勢，接著就開始抱怨，並嗆「開單也沒多少錢、我付得起」、「不用那麼雞歪啦！」
員警說，何男罵這2個字，值勤員警立即要求他下車、依現行犯逮捕，因為有蒐證影片，何受訊問時也坦承罵人，檢察官聲請簡易判決，法院的判決等同1個字罰2萬5000元，也提醒所有民眾，平日不要將三字經掛嘴上當口頭禪，被員警取締過程更不可亂罵，真的罰很重。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言