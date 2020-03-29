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男坐超商旁遭疑刺破輪胎 竟慘被3人打破頭奪命

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
謝姓男子等3人用啤酒瓶痛毆沈姓男子。記者林伯驊／翻攝
謝姓男子等3人用啤酒瓶痛毆沈姓男子。記者林伯驊／翻攝

高雄小港區近6旬沈姓男子被懷疑刺破小貨車輪胎，慘遭謝姓男子等3人涉持玻璃啤酒瓶狠砸頭，再持木棍連番痛毆，造成當場頭頸部血流不止喪命。謝等3人事後自首並交出木棍，一審被判6年10月至7年半不等徒刑；上訴後，3人各賠100萬達成和解，高雄高分院減輕改判謝6年4月，另2人分別5年半，全案仍可上訴。

判決指出，謝姓男子（39歲）、李姓男子（43歲）、佘姓男子（22歲）與近60歲的沈姓男子並不認識，2018年7月間，李的小貨車停放高雄小港區一間超商旁，卻連兩天被刺破輪胎；7月10日凌晨4點多，謝、李便坐在超商外埋伏，看見沈姓男子坐在車輛的旁邊，懷疑是他所為便上前質問。

當下謝姓男子不斷逼問沈姓男子「為何要刺我朋友車子的輪胎？是受何人指使？」沈卻答不出話，待佘姓男子抵達後，3人竟出手教訓，也不顧在場沈的姪子勸架，謝持玻璃啤酒瓶朝胸口丟擲、李則持啤酒瓶打頭，佘更出手拉扯再拿玻璃瓶砸頭；當現場已血濺一地，謝還用木棍痛毆沈的頭、肩及左胸，直到對方倒地、血流不止，才由佘開車載送沈及沈的姪子去醫院。

沈姓男子因頭部撕裂傷、脾臟破裂併腹內出血、左側肋骨骨折、低血溶性休克等傷勢，急救至同一天下午宣告死亡；3人則主動前往小港分局報案自首。

謝姓男子一審時認罪，李姓及佘姓男子辯稱沒動手，不過合議庭勘驗監視器畫面，確認皆有攻擊行為，沈的姪子也指證3人行凶，但考量毆打後主動載沈就醫，並無殺害之意，依共犯傷害致死罪，判謝7年半徒刑，李姓及佘姓男子各6年10月。

上訴後，謝姓男子等3人都認罪，也於本月與死者家屬和解，每人當場個給100萬元現金，於是減輕改判。

死者沈姓男子（左一）遭毆打前還坐在椅上，被謝姓男子等3人盤問。記者林伯驊／翻攝
死者沈姓男子（左一）遭毆打前還坐在椅上，被謝姓男子等3人盤問。記者林伯驊／翻攝
做案用的棍棒。記者林伯驊／翻攝
做案用的棍棒。記者林伯驊／翻攝

超商 自首

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