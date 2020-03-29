台中夫妻居家檢疫闖關罰30萬 搭機落跑執行署查扣保險

新北市江姓夫妻在今年2月初從大陸廈門返回台灣，依規定居家檢疫14天，但該對夫妻在未滿居家檢疫期間，即在2月6日從台北搭機前往金門，但遭移民署官員攔下後，遭新北市衛生局對二人各開罰15萬元，未料二人沒繳罰款，19日又從桃園機場搭機出境，新北市衛生局發現二人設籍台中，將全案移請行政執行署台中分署執行，行政執行署查出二人名下無財產，僅有壽險，18日已予查扣，並限制二人出境、出海。

行政執行署台中分署主任執行官周隆光表示，全案是由新北市衛生局在16日時，移請行政執行署台中分署執行，因二人的戶籍地是設在台中，經查，江姓夫妻名下沒有任何的存款、動產、不動產，僅有人壽保險，已在18日向保險公司查扣，不過保險公司尚未回覆二人的保額有多少，另外也在同一時間命二人限制出境、出海，是否管收，要看二人返台後是否配合繳納罰金而定。

據查，該對江姓夫妻在去年2月2日從大陸廈門返回台灣，按規定需居家檢疫14天，不過該對夫妻在同月6日就搭機前往金門，想透過小三通前往大陸，不過在碼頭遭移民署官員攔下，當時夫妻二人還質問記者、官員「你們防疫，我們吃什麼，沒病也被餓死」，一度鬧上新聞版面。

該隊夫妻事後因違反檢疫規定，遭新北市衛生局各開罰二人15萬元，二人應在3月10日前繳納罰款，但二人沒繳罰款，在2月19日就從桃園國際機場搭機前往大陸，新北市衛生局發現後，在16日將全案移請行政執行署台中分署執行，台中分署在18日完成程序，依法查扣二人壽險，並限制二人返台後出境、出海。