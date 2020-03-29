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網友臉書社團罵翻吳斯懷 嗆這2句被法辦
高雄林姓男子去年12月間，涉接連在臉書社團「罷免韓國瑜籌備團」、「公民割草行動」的貼文留言「槍斃賣國賊吳斯懷」、「將其斬首」等語，警方於今年3月發現後將他依違反社會秩序維護法送辦裁處；高雄地院認為，林的留言內容足以讓人誤解有意圖攻擊吳斯懷，會引起社會恐慌，裁罰3000元，可抗告。
法官表示，依違反社維法的行為，若超過2個月警方不得處罰、移送法院，林姓男子是去年12月4日發表留言，但直到今年3月1日警方觀看時都還存在，可見林的行為確實有繼續影響公眾安寧之虞，員警移送裁處屬於適法。
判決指出，林姓男子在臉書社團「罷免韓國瑜籌備團」，於網友轉貼的新聞連結下方留言「槍斃賣國賊吳斯懷」；接著又在臉書社團「公民割草行動」，在網友轉貼的新聞連結下留言說「槍斃牠，再將其斬首，把頭高掛於中正紀念堂」等語，警方認定足以影響公共安寧。
林姓男子到案後辯稱，他只是要發洩心中不滿情緒，並非真的要實際行動；法官認為，他貼的內容已涉及對別人生命、身體之危害，與一般單純政治意見表達有異，且既然林承認留言非事實，便是散布謠言。
法官認定，林姓男子留言內容足使人誤解有人意圖攻擊吳斯懷，會令人誤信這個不實資訊，而引起恐慌、畏懼，足以影響社會安寧，裁定罰3000元。
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