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牧羊犬咬傷棒球男屁股 飼主過失傷害被起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
士林地檢署。本報資料照片
士林地檢署。本報資料照片

施姓男子飼養一隻灰白色的邊境牧羊犬，去年12月到運動公園遛狗，恰巧公園內徐姓男子正在打棒球，不料牧羊犬任意走動，竟突然攻擊咬傷徐男屁股，徐男怒告施男過失傷害。士林地檢署日前偵結，認定飼主有過失責任依法起訴。

起訴指出，去年12月1日晚上9時許，施男帶著愛犬到運動公園，應隨時注意防止飼養的寵物愛犬突然攻擊附近路人，應用繩索、箱籠或其他適當防護措施管束寵物，避免寵物愛犬傷及他人，施男當時無不能注意而疏於注意，讓牧羊犬任意走動咬傷徐男，導致徐男右臀部擦挫傷。

徐男持醫院診斷證明提告，認為施男是故意放任牧羊犬咬人。徐男表示，當時就在運動公園內打棒球，狗就突然跑過來咬人，指控案發時施男沒有牽著狗，是故意放狗傷人。施男到案後則是坦承過失行為。

檢察官認為，無證據證明施男有故意傷害徐男意圖，施男疏於注意，未設置適當防護措施限制愛犬行動，放縱任意走動，才導致徐男受傷，全案依照過失傷害罪嫌起訴。

寵物 傷害罪 遛狗

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