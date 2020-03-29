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竹市2大市場攤商遭詐上億 包租公遭判6年

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
林姓男子承包全國第一個零售市場BOT案新竹市中正示範市場，卻一攤多租，大肆吸金，遭新竹地院依7個詐欺取財罪各判刑1至3年，應執行有期徒刑6年。圖／報系資料照
林姓男子承包全國第一個零售市場BOT案新竹市中正示範市場，卻一攤多租，大肆吸金，遭新竹地院依7個詐欺取財罪各判刑1至3年，應執行有期徒刑6年。圖／報系資料照

林姓男子承包全國第一個零售市場BOT案「新竹市中正示範市場」，因中正市場經營不順欠下鉅款，又對外聲稱可取得竹蓮市場攤位，將其「一攤多租」，開始大肆吸金；新竹地院審理終結，將林依7個詐欺取財罪各判刑1至3年，應執行有期徒刑6年。

喧騰一時的新竹市兩大市場中正市場、竹蓮市場於2017年爆出多名攤商遭詐騙案。林男為立揚展業負責人，2014年間就陸續向竹蓮市場多名攤商謊稱有辦法處理竹蓮市場攤位承租與分配事宜，之後林立揚公司參加「新竹市府竹蓮市場促進民間參與公共建設ROT 案」，卻因立揚不符合申請財務資格要求，改以大舜公司名義申請，該案於2017年4月進行綜合評審，但大舜僅獲第2名，事後市府核定由最優申請人富寶達負責營運竹蓮市場。

但林男仍對外佯稱得標者是他之前的合夥人，林也有股份，眾多攤商買的位置仍在他的股份內，屆時將會如期交付攤位，導致多名被害攤商持續交付款項，直到2017年10月間林拿走2千餘萬元避不見面，攤商發現有異，才知遭詐。

2017年2月，林男另向一名黃姓男子稱想要投標竹蓮市場，需申請保證金500萬元，黃掏出現金500萬元給林，林開支票作為擔保卻跳票，黃這時才知知受騙。

而力揚公司與市府簽訂BOT案，為中正市場得標廠商，卻因經營不順，自2015年開始跳票，多次延遲或未繳交相關權利金及土地租金，市府雖多次進行催繳、計算遲延利息並處以違約金，但林卻稱無力改善。在外欠下鉅款的林邀郭女投資中正市場，另以800萬元代價出售竹蓮市場一處攤位使用權給郭。郭為此則掏出1500萬元投資款及716萬元攤位使用費。

之後，林又以需資金製作相關企劃書、疏通新竹市政府官員等幌子，騙郭持續出資5千萬元投資竹蓮市場標案，雙方約定得標後由郭取得竹蓮市場20%股權。

法官認，林男不知勉力謀事，循正途獲取所需財務，竟為了一己私利詐欺取財，造成多名被害人財產上損害，並未賠償對方或達成民事和解，審酌依詐欺取財罪共7罪判刑1至3年，應執行有期徒刑6年。

新竹 詐欺 BOT

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