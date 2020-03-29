先生揚言要同歸於盡 妻子飽受精神痛苦訴請離婚判准

謝姓男子遭妻子指控，做生意不擅於理財，還向地下錢莊借錢，多次打電話表示不會讓她和三名子女好過；她取得保護令後，先生多次騷擾她，威脅要和她同歸於盡，向台南地院訴請離婚；法官勘驗錄影光碟，認定謝在保護令核發後持續多次騷擾妻子，長期造成她精神痛苦，同意謝妻請求，判准離婚，全案可上訴。

謝妻主張，她和三名子女多年來長期遭受言語暴力，承受莫大心理壓力，先生原本開店做小生意，因不善理財導致負債累累，長達6、7年沒有工作，甚至向地下錢莊借錢後，情緒更加不穩定，除了多次揚言要去死，也多次以電話、信件及通訊軟體表示不會讓原告及三名子女好過。

她前年9月聲請得保護令後，同年10月至翌年1月間，在15天內，先生總計19次違反保護令直接到她和子女住居所投放信件，前年10月8日至她住家附近堵她並尾隨逼車，她只好跑到路邊的早餐店向店家求救。

謝反駁說，兩人結婚40年多來，他從未打罵過妻子和子女，他和妻子分居後，妻子說要支援他每個月1萬2千元，第2個月就不給了，打手機給原告也不接，不得已，他才去找妻子問個究竟，結果被她羞辱。

法官當庭勘驗兩人對話錄音光碟內容，謝曾說「拿到保護令什麼意思？就算你拿到保護令，我要殺你也很好殺。」法官認定謝的確有對妻子實施精神上不法侵害的行為，使妻子心生恐懼，任何人如果處於此相同情狀下，都已喪失維持婚姻意願，符合民法第1052條第2項所定難以維持婚姻重大事由，並以先生可責程度較高。准許謝妻訴請離婚。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )