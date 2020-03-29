朋友街頭全武行錢掉一地 大媽趁亂撿走51張鈔票吃官司

台中市李姓女子在去年9月間與尤姓友人前往北區中友百貨，未料尤在百貨前的計程車停車格因細故與莊姓男子發生口角，雙方一言不合大打出手，過程中莊身上的現金散落一地，李女趁亂撿走掉落在地上的51張鈔票，總計8300元後離開現場，莊事後發現報警提告，李女承認涉案，台中地院依竊盜罪，判拘役40天。

判決書指出，李姓女子（54歲）在去年9月13日下午2時許，跟尤姓友人前往北區中友百貨B棟前的計程車停車格，尤因細故與莊姓男子發生口角而互毆，雙方扭打時，李女發現莊置放在身著衣服左口袋的鈔票散落一地，李女趁亂撿走8張500元鈔票、43張100元鈔票，總計8300元後，離開現場，莊報警提告。

台中地院審酌，李女涉犯竊盜罪，不思正途以獲取所需，僅為貪圖小利，任意以竊取的方式，冀得他人財物，且沒有與莊達成和解，依法判拘役40天，得易科罰金4萬元，全案可上訴。