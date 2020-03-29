機車少了一支後照鏡被警攔查 酒駕慣犯又酒後上路

台中市吳姓男子曾經涉嫌酒駕，遭台南地檢署處分緩起訴，緩起訴期滿後，吳涉嫌今年3月間在南區舊酒廠引用米酒後，又騎車上路，行經北區一中街、育才街時，因機車後照鏡少一支，遭警方攔查，警方酒測後，吳的酒精濃度超標，全案依公共危險罪移送後，台中地院判刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

判決書指出，台中市吳姓男子（43歲）曾在台南酒駕，涉嫌公共危險罪，遭台南地檢署處分緩起訴，前年8月緩起訴期滿，但吳仍不知悔改，在今年3月3日下午4時許，在南區舊酒廠引用米酒後，騎車上路，行經北區一中街、育才街交岔路口時，因機車後照鏡缺少1支，為警攔檢，警方對他施酒測，發現酒駕濃度達每公升0.74毫克，全案依公共危險罪移送。

台中地院審酌，吳的酒精濃度超標，飲酒後精神狀態已受相當影響下，僅圖一己往來交通之便，隨便騎車外出，漠視一般往來的公眾及駕駛人之用路安全，然幸好未發生車禍事故就為警攔檢查獲，參考吳的酒精濃度、所騎乘車輛種類，以及過去曾涉公共危險罪遭緩起訴的紀錄，依公共危險罪，判刑4月，得易科，可上訴。