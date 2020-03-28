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八德副所長5槍誤擊斃女乘客 列過失致死被告無保請回

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
吳男涉嫌酒駕、妨害公務，檢方命2萬元交保。記者曾健祐／攝影
吳男涉嫌酒駕、妨害公務，檢方命2萬元交保。記者曾健祐／攝影

桃園八德分局曾姓副所長昨凌晨攔查酒駕的吳姓男子，對方逃逸還二度衝撞警車，曾朝吳車子開5槍，造成後座的楊姓女子身中3槍失血過多送醫不治，檢方下午相驗後傳訊曾到案列過失致死被告，庭訊50多分鐘後無保請回，開車的吳男則依公共危險、妨害公務等諭令2萬元交保。

警方初步調查，吳男昨晚和朋友吃消夜喝酒，仍開車載著3人要回家，行經介壽路違停引起巡邏員警注意，曾上前示意停車受檢，但吳心虛重踩油門打算逃逸，過程2度倒車衝撞警車，曾則拔槍朝吳車連開5槍，但對方仍繼續踩油門，開了2公里多才被支援警力攔下。

未料後座的楊姓女子背部、肩膀及大腿都中彈，失血過多緊急送醫仍不治，開車的吳男酒測值達每公升0.49毫克。警方訊後依公共危險、妨害公務等罪嫌將吳男移送，桃園地檢署傍晚也赴殯儀館相驗楊女大體，晚間7點多先以嫌疑人身分傳訊曾姓副所長。

檢方複訊將曾員列過失致死罪嫌被告，晚間10點多訊畢，命他無保請回，另外當時開車的吳男則依公共危險、過失致死等罪嫌2萬交保。

據悉，檢方除就曾員當時為何要攔查該車、使用槍械強制力的動機為何，有無考量比例原則，事後是否知悉或注意傷者傷勢做訊問，另曾也向家屬表達遺憾之意。

據了解，事發後包括警政署長陳家欽、桃園市警察局長陳國進都有致電向曾員慰問，曾接連接受調查壓力龐大，但情緒還算平和，晚間10點多在分局同仁陪同下離開地檢署。

※ 提醒您：飲酒過量有礙健康 酒後不開車

妨害公務 警察

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