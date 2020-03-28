續追潤寅詐貸案 福懋時任副總經理黃明堂百萬元交保

潤寅集團負責人楊文虎與妻子王音之向金融機構詐貸386億元潛逃美國，台北地檢署先前依違反銀行法起訴並求刑30年。檢調持續追查，昨搜索5處並約談福懋公司時任副總經理黃明堂等7人到案說明，漏夜訊問後命黃及大宇紡織人員姚旭隆各以100萬元交保候傳。

楊氏夫婦先後在美國落網，押返回台羈押，台北地院昨開庭提訊王音之，王女認銀行法、商業會計法、偽造有價證券3罪，否認洗錢罪。

王音之上午自台北看守所提解出庭，坐在被告席上對著法官雙手合十，王音之雖然認罪，但將詐貸細節推給秘書、即同案被告林奕如。

詐貸案偵查階段，檢察官陳映蓁發動數波搜索、約談，共將22名共犯聲請羈押禁見獲准，結案時起訴楊文虎、王音之、他們的女兒楊宇晨共36人，王音之、楊文虎並遭具體求刑30年，先後被調查局與美國移民及海關執法局合作緝返回台。

檢調懷疑，曾與潤寅交易的原料大廠承辦人做假交易，隱瞞公司高層，昨再度發動搜索5處並約談7名相關人到案，包括遠東紡織已離職的業務人員，由於該業務已離職，檢方僅發函至遠東紡織調閱相關資料，並未搜索公司。

檢察官漏夜複訊後，認為黃明堂、姚旭隆（2人於前案已遭起訴，法院己限制出境）涉嫌重大，諭令各以100萬元交保，其餘黃姓、李姓、陶姓、王姓等4名被告各以50萬元交保候傳，除李女之外均限制出境、出海。大宇紡織總經理兼發言人姚炳楠則獲請回。