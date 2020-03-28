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酒測值剛好每公升0.25毫克 法官認有誤差值判無罪

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南地院認酒測器有誤差值，蔡酒測值剛好0.25毫克，扣除誤差值之後，不見得超過法定標準，認蔡無罪。檢方不服已上訴。圖／本報資料照
台南地院認酒測器有誤差值，蔡酒測值剛好0.25毫克，扣除誤差值之後，不見得超過法定標準，認蔡無罪。檢方不服已上訴。圖／本報資料照

蔡姓男子去年9月20日晚間7時，在台南市楠西區中正路上便利商店喝了啤酒之後，騎著機車上路，隨後因沒戴安全帽被警察攔查，經酒測酒精濃度剛好每公升0.25毫克，檢方依公共危險罪起訴，台南地院認酒測器有誤差值，扣除誤差值之後，不見得超過法定標準，認蔡無罪。檢方不服已上訴。

判決指出，根據經濟部標準檢驗局「呼氣酒精測試器檢定檢查技術規範」，於標準酒精濃度小於0.4毫克時，檢定公差是正負0.020，檢查公差為檢定公差的1.5倍，所以在標準酒精濃度小於0.4毫克的情況下，法定容許公差值為正負0.030毫克。因此，法官認為蔡酒測時，實際的酒測值即介於0.22與0.28毫克之間。

台南地院審理時，找來台南市警察局承辦人員作證，警員則主張，酒測器沒有「容許的誤差值」存在。法官認為是職務上的立場觀點，並不符合客觀事實，並未採納。

判決表示，合格的呼氣酒精測試器是存在誤差的可能性，當我們得知警察用來酒測的儀器有可能存在著誤差值，那麼在這個誤差值的範圍內，就存有「無罪的可能性」。法官認為，在罪疑惟輕原則的前提下，應該宣告蔡無罪，避免他遭冤枉獲罪。

然而，到底酒測值有沒有誤差值？台南地院此一無罪判例一出，引發各方討論，檢察官不服已上訴二審。

警方認為，員警所使用的每部酒測器都取得標準檢驗局檢驗合格及標章，每滿1年或1000次都會送回校正，符合相關設備規範。同時，警方取締酒駕，酒測值超過0.25則依法移送，「沒有裁量權」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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