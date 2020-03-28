直銷女「好心」建議衛生紙「買一些」 法官判罰1萬

新冠肺炎疫情蔓延引發社會恐慌，檢警全力查辦疫情假訊息，「打假」風波也延燒到某直銷團隊。高雄市陳姓女子是直銷團隊會員，上月初在群組轉發文，表示原料都拿去做口罩，估計衛生紙類將短缺，建議「有缺的可以考慮買一些」，遭警方依違反社會秩序維護法移送。鳳山簡易庭認定她散布謠言、影響公共安寧，判罰1萬元罰鍰，可抗告。

警方掌握，陳女上月在臉書群組中發文，「建議各位夥伴，公司其他紙類製品，有缺的可以考慮買一些」，表示衛生紙類原料都拿去做口罩，衛生紙、衛生棉、廚房紙巾等產品估計將短缺。

警方介入追查發現，衛生紙、廚房紙巾等產品製作原料都是植物類短纖紙漿，但防疫用口罩主要原料是化學纖維不織布，兩者截然不同，陳女訊息所說的「衛生紙類原料都拿去做口罩」部分，顯然涉及不實。警方認為，現正值防疫時期，陳女散布不實訊息給不特定多數人，恐影響公共安寧，依違反社會秩序維護法將她移送鳳山簡易庭。

陳女到案辯稱，自己是直銷公司會員，因為公司有銷售衛生紙類產品，且都會短缺，基於好意才提醒會員可以自行上網訂購；她強調，並不知道衛生紙與口罩的製作原料不同。

鳳山簡易庭審理認為，陳女正值青壯年紀，具大學教育程度，也嫻熟網路使用，理應可以透過搜尋引擎多方查核衛生紙類與防疫口罩原料是否相同、供應是否充足，但她卻怠於查核，反而將不實訊息散布於眾，想藉此謀求個人私利，認定她「好意提醒」一辯詞只是卸責之詞，難以採信。

簡易庭法官指出，防疫期間，國內防疫口罩需求量高之際，陳女為追求質消銷售業績，散布衛生紙類紙漿原料等不實訊息，塑造衛生紙類產品即將短缺假象，所影響的不只是臉書社團成員，相關訊息在短短數日內，就已造成全國民心動盪、陷入不理性搶購潮，讓政府機關得另外投入人力、資源，宣導正確訊息闢謠。

鳳山簡易庭認為，陳女散布的不實訊息成為謠言，且該謠言足以使閱聽者心生恐慌，有影響公共安寧情況，依社會秩序維護法，裁處1萬元罰鍰，可抗告。

據掌握，該直銷公司從韓國起家，這已不是該直銷公司會員首次涉在疫情期間散布「缺衛生紙」一訊息。高雄市廖姓女子上月也在直銷群組轉發同樣訊息，也遭警方依違反社會秩序維護法移送法辦，但橋頭簡易庭認為，廖女誤信新聞媒體，並非故意造謠散播，且得知訊息有誤後，隨即修正，無故意造成社會恐慌，裁定不罰。可抗告。