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夫妻防疫落跑遭罰又出國 台中分署逕限制出境
台中市一對夫妻因違反居家檢疫規定，各遭開罰新台幣15萬元，卻逾期未繳。法務部行政執行署台中分署收案，發現2人已出境，自20日起逕予以限制出境以利追繳。
行政執行署表示，這對夫妻因違反檢疫規定，遭新北市衛生局開罰各15萬元，但未在繳納期限內繳納，經新北市衛生局移送台中分署強制執行。
台中分署收案後立即查詢這對夫妻的出入境與財產資料，發現2人在繳納期限內已出境，當天隨即通報移民署限制2人出境。
行政執行署副署長陳盈錦今天表示，由於2人遭罰金額均超過新台幣10萬元且已離境，行政執行官可依行政執行法直接予以限制出境，2人返台後若未繳清罰款不得再出境，行政執行官也會時時掌握2人入境動態，以利迅速追繳。
陳盈錦說，截至昨天為止，各地衛生機關針對違反居家檢疫、居家隔離者，共裁罰275案，其中82案已繳清，金額總計為297萬元，12案逾期未繳移送強制執行，已執行15萬4000元。
陳盈錦表示，12件執行案件中，除台中分署限制出境的夫妻，新北分署另限制一人出境，總計3人被限制出境。
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