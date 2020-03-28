八德警開5槍女乘客致死 法界：嫌犯當下有無攻擊是關鍵

桃園八德分局曾姓警員昨攔查酒駕的吳姓男子，對方不配合加速衝撞，警方朝吳坐車開5槍，導致後座楊姓女乘客中彈死亡，再度掀起有無執法過當疑慮，法界人士指出，警械使用條例雖明定用槍時機，但仍得視個案討論，尤其開槍時對方有無攻擊或預備攻擊是關鍵，得靠行車記錄器還原細節。

八德分局初步調查，曾員昨深夜11點多巡邏經介壽路見吳男形跡可疑，欲攔查對方加速逃逸，過程2度衝撞，開進巷子企圖倒車，警方朝車開5槍，吳最後被支援警力攔停，酒測值達每公升0.49毫克，後座楊姓女乘客背部、腿部中彈送醫不治。

警方開槍誤擊致死案例還有，2016年1月21日桃園楊梅分局劉姓警員追查贓車，開槍擊中右前座少年頭部致死，檢方認為槍械應把握急迫性、必要性原則，並採侵害法益最小方式處理，以劉開槍逾越比例原則起訴，法院依業務過失致死罪判劉5月，少年家屬也對劉提民事賠償，全案審理中。

資深刑警說，八德分局執勤開槍造成後座女乘客死亡，車子上的彈著點必須做細部鑑識，警械使用條例也規範，警察人員之生命、身體、自由或裝備遭受強暴或脅迫時，得使用槍械，因此事發時間點是否有遭酒駕嫌疑人衝撞、攻擊，在認定是否符合要件會是關鍵。

也有檢察官認為，警械使用條例雖羅列用槍時機，但警察執勤開槍打死人得視個案考量，尤其在開槍的時間點上，若當下正遭嫌疑人攻擊，或是明確預備將衝撞，那開槍理論上不會有問題，反之，若嫌疑人一路逃跑，或攻擊行為已明顯結束，警方仍開槍就會有疑慮。

此外，一般遇到攔查開槍，通常會朝輪胎射擊避開人體重要部位，本案中連開5槍、擊中後座女乘客，就必須審酌警方當下應變能力，或是嫌疑人衝撞過程，有無變因讓警察無法瞄準輪胎，才失去準心誤擊女乘客。

而包括警方、嫌疑人的行車記錄器也都是重要證物，能夠盡量還原現場，對於未來偵查、審理過程，檢察官、法官或律師會細究各個時間點，作為法律攻防的依據，至於站在家屬的立場，只因酒駕就遭警察開槍打死，當然會難以接受。