快訊

五旬男無出國228開始有新冠肺炎症狀 陳時中：感染源待釐清

MLB／川普致電A-Rod問抗疫 網友：我們死定了

潑漆日台交流協會 統促黨蔣志豪拘役20天確定

中央社 / 台北28日電

統促黨成員蔣志豪2年前不滿日本人藤井實彥疑似作勢用腳踹慰安婦銅像，赴日本台灣交流協會朝警潑漆。二審認定，蔣男犯行逾越言論自由範圍，依妨害公務罪，判拘役20天確定。

警方調查，中華統一促進黨的蔣志豪、李承龍等3男1女成員於民國107年9月10日下午5時許搭乘宣傳車到日本台灣交流協會抗議，一邊以麥克風訴說台灣慰安婦所受的委屈，一方面潑漆及舉牌抗議。

警方趕赴現場後，將蔣志豪等4人帶回偵訊，依妨害公務、公然侮辱等罪嫌移送北檢偵辦。

北檢認定，抗議過程中，蔣志豪將裝有白漆的塑膠袋朝身穿制服王姓員警丟擲，所幸王姓員警即時閃躲而未擊中，依妨害公務罪嫌，起訴蔣志豪；李承龍等3人罪證不足，處分不起訴。

一審法院依犯妨害公務罪，判蔣志豪拘役20天，得易科罰金新台幣2萬元；經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審審理期間，蔣志豪坦承赴日本台灣交流協會潑漆抗議，但否認針對王姓員警丟擲白漆，辯稱他右眼視力不好，本來是要丟向日本台灣交流協會，因暴投才會投向王姓員警，且整件事，他是在表達心中的不滿，應屬個人言論自由。

二審認定，依現場錄影畫面證明，蔣志豪在當時的視力，足以因應抗議活動，並沒有視力無法辨識的情形，構成妨害公務罪。

二審合議庭表示，憲法所保障的言論自由基本權利，並非毫無限制，蔣志豪抗議日籍人士腳踢慰安婦銅像，應以適當方式為之，卻與他人事先備妥油漆，丟擲前來制止的警員，公然蔑視公權力執行。

二審認定，蔣男犯行逾越言論自由適當範圍，依妨害公務罪，判拘役20天，得易科罰金2萬元。全案確定。

妨害公務

延伸閱讀

未成年生母虐1歲女童致死判13年 阿嬤搖頭：無話可說

水球砸眼輕忽2個月 小6男生左眼視力剩0.1回不去了

怨砍蔣公頭修復費比八田與一高 高院：物價水平不同

統促黨侯選人 涉賄選被訴

相關新聞

八德警開5槍誤擊女乘客身亡 警局長：若過失會依法處理

桃園市八德警分局一名曾姓警員今晨追捕酒駕男子時，因對方開車衝撞，他持警槍朝對方車輛射擊示意停車，未料車上女乘客中彈身亡。...

酒測值剛好每公升0.25毫克 法官認有誤差值判無罪

蔡姓男子去年9月20日晚間7時，在台南市楠西區中正路上便利商店喝了啤酒之後，騎著機車上路，隨後因沒戴安全帽被警察攔查，經...

直銷女「好心」建議衛生紙「買一些」 法官判罰1萬

新冠肺炎疫情蔓延引發社會恐慌，檢警全力查辦疫情假訊息，「打假」風波也延燒到某直銷團隊。高雄市陳姓女子是直銷團隊會員，上月...

夫妻防疫落跑遭罰又出國 台中分署逕限制出境

台中市一對夫妻因違反居家檢疫規定，各遭開罰新台幣15萬元，卻逾期未繳。法務部行政執行署台中分署收案，發現2人已出境，自2...

八德警開5槍女乘客致死 法界：嫌犯當下有無攻擊是關鍵

桃園八德分局曾姓警員昨攔查酒駕的吳姓男子，對方不配合加速衝撞，警方朝吳坐車開5槍，導致後座楊姓女乘客中彈死亡，再度掀起有...

恐怖前男友！他裝GPS想監控前女友行蹤...被抓包GG

高雄市劉姓男子懷疑馬姓前女友另結新歡，鎖定尚姓男子，去年趁對方停車用餐時，將GPS衛星定位追蹤器吸附在機車腳踏板背面，透...

被控詐領出國考察費 屏縣議員判3年8月

無黨籍屏東縣議員陸月嬌2016年參加地區農會舉辦的大陸蘇杭旅遊，行程由農會全額補助，事後涉嫌要求旅行社開付機票收據，核銷...

媽媽目睹女兒兩度遭性侵 詞不達意報案女兒為失蹤人口

施男在假釋期間，在台中市第一廣場遇到中度智障的婦人小春（化名），以及她輕度智的女兒小秋（化名），將兩女帶到附近的飯店，當...

續追潤寅案 約談遠紡等7人

潤寅集團負責人楊文虎與妻子王音之涉嫌向王道等九家銀行詐貸三百八十六億元，楊、王案發後潛逃美國遭通緝，調查局前不久將兩人押解返台歸案。台北地檢署為釐清曾與潤寅交易的四大原料大廠，有無配合假交易，昨天再搜索遠東紡織等廠商，約談七名基層承辦人員到案。

網軍下線不認罪 楊蕙如：沒要網友發文

台北地院審理「卡神」楊蕙如帶網路風向涉侮辱公署案，昨天傳喚楊女、楊女「網軍」下線蔡福明開庭。蔡偵查中自白，審判時不認罪，律師甚至指檢察官偵辦輕案「是對言論自由的獵巫」，檢方反擊說「那輕罪不用辦嗎？」

【即時短評】女工友告倒老鎮長 從一個判例看陳家欽案

警政署長陳家欽因人事任用爭議，被告涉嫌偽造文書，內政部政風處調查後，將全案移送台北地檢署調查。陳家欽表示，自己是循例調動...

彰化首例！散播白牌司機路線假訊息 判罰3萬

彰化縣唐姓民眾2月在臉書花壇人社群網站轉po有關新冠肺炎不實傳聞，指彰化已死亡的確診白牌計程車司機曾到彰化市某醫院和某汽...

熱門新聞

被檢舉偽造文書等罪 內政部將警政署長陳家欽函送北檢

公文文號密碼露馬腳 警政署長陳家欽栽跟頭

桃園街頭傳凶殺案 19歲網咖工讀生遭常客刀刺心臟不治

徐國勇防疫當頭硬幹 府院高層震怒

酒駕男拒捕衝撞 桃警開槍誤擊女乘客身亡

大轉彎！內政部大動作函送陳家欽 北檢認「程序不備」將退回

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。