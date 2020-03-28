八德警開5槍誤擊女乘客身亡 警局長：若過失會依法處理

桃園市八德警分局一名曾姓警員今晨追捕酒駕男子時，因對方開車衝撞，他持警槍朝對方車輛射擊示意停車，未料車上女乘客中彈身亡。桃園市警察局長陳國進強調，執法過程已經全面調閱行車紀錄器展開調查，若有過失會依法處理，反之若無會力挺同仁。

據了解，曾姓男警從警5年多，因當時吳姓男子多次開車衝撞，因此持警槍朝男子車輛射擊，最後車輛被圍捕後，發現坐在後座的楊姓女乘客腿部、背部中彈，由於傷勢嚴重最後轉院至林口長庚救治，未料仍回天乏術，至於吳男車上4人，僅楊女中彈。

桃園市警察局長陳國進表示，有關同仁執法過程，已經調閱警車行車記錄器畫面，初步確定是嫌疑人拒絕攔查衝撞旁邊車子，警車上前圍堵後嫌疑人回撞2次，後來第3次撞沒有得逞，警方就開槍射擊。

陳說，整個過程除了全面調閱行車紀錄器，市警局督察室也已經展開調查，詳細過程將會全面配合偵辦，若有過失會依法處理，反之若認定無也會力挺同仁。