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恐怖前男友！他裝GPS想監控前女友行蹤...被抓包GG

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
高雄市劉姓男子懷疑馬姓前女友另結新歡，鎖定尚姓男子，在對方座車踏板下安裝GPS追蹤器，遭高雄地院依電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪，判處劉拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。可上訴。示意圖／ingimage
高雄市劉姓男子懷疑馬姓前女友另結新歡，鎖定尚姓男子，在對方座車踏板下安裝GPS追蹤器，遭高雄地院依電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪，判處劉拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。可上訴。示意圖／ingimage

高雄市劉姓男子懷疑馬姓前女友另結新歡，鎖定尚姓男子，去年趁對方停車用餐時，將GPS衛星定位追蹤器吸附在機車腳踏板背面，透過手機app監控行蹤；然而，才不過短短1天，追蹤器就掉落，被尚男發現，抓包劉男竊錄。高雄地院依以電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪，判處劉拘役30日，得易科罰金，可上訴。

判決指出，41歲劉男懷疑馬姓前女友與尚男有來往，妒火中燒。為確切掌握兩人行蹤，劉男去年6月20日晚間趁尚將機車停在鳳山區中華街時，抓緊時間將GPS衛星定位追蹤器用磁鐵附著在尚的機車腳踏板背面，接著利用手機app連結追蹤器裝置，想藉此掌握尚男、馬女的所在位置等資訊。

之後，尚男也不疑有他騎車離去。然而，隔天一大早，尚男打算從家裡出發時，才一發動機車，就發現追蹤器掉落在地，當下他還不明就裡，卻在當天晚上接到劉男來電，才得知該追蹤器是劉所安裝，氣得報警。

劉男到案坦承裝設追蹤器竊錄尚男行蹤，與尚男指述大致相符。業經高雄地院審理，認為劉男不理性處理與前女友之間的感情糾紛，反而為掌握尚男、馬女行蹤，在尚男的機車上裝GPS衛星定位追蹤器，無故竊錄他人非公開活動，侵害他人隱私，行為相當不應該。

然而，法官念在劉男坦承犯行，態度尚可，且僅竊錄1天，也有意願與尚男調解，只是礙於尚男未出席調解而導致破局，依電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪，判處劉拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

高雄市

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