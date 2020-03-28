北檢續辦潤寅詐貸案 6被告交保候傳

北檢偵辦潤寅詐貸案，繼起訴主嫌楊文虎、王音之等36名被告，昨天持續搜索約談。檢察官漏夜偵訊後，命福懋公司時任副總經理黃明堂以新台幣100萬元交保，其餘5名被告也獲交保。

潤寅集團負責人楊文虎、王音之涉嫌自民國99年8月起，向9家銀行所屬分行詐貸新台幣386億2718萬餘元，兩人去年6月間潛逃到美國，台北地方檢察署同年8月發布通緝，今年1月9日首波起訴楊文虎、王音之等36人。

楊文虎、王音之今年1月、3月間分別被押解返台歸案，北檢向法院聲請羈押禁見獲准。

北檢為釐清新的可疑犯罪事實，昨天持續偵辦動作，指揮調查局搜索5處，並約談曾與潤寅交易的4家原料廠7名承辦人說明。

檢察官漏夜複訊後，認為黃明堂、大宇紡織人員姚旭隆（2人於前案已遭起訴）涉嫌重大，諭令各以100萬元交保，其餘4名被告分別以50萬元交保候傳。