被控詐領出國考察費 屏縣議員判3年8月

無黨籍屏東縣議員陸月嬌2016年參加地區農會舉辦的大陸蘇杭旅遊，行程由農會全額補助，事後涉嫌要求旅行社開付機票收據，核銷每年縣議員出國考察費用，屏東地檢署依利用職務機會詐取財務罪起訴，屏東地院昨天審理終結，將她判處3年8月有期徒刑、褫奪公權2年。陸月嬌得知後喊冤，強調清白從政，會上訴到底。

屏東縣議員每年可向縣議會請領10萬元以內出國考察費用，陸月嬌為某地區農會會員，被控2016年間接受該農會全額補助到大陸旅遊後，持不實單據向縣議會請領出國考察費用，在縣議會相關人員不知情的情況下，將機票費用1萬2500元和生活費合計4萬1496元，匯入自己的戶頭，損害屏東縣議會財務管理及核撥經費的正確性。