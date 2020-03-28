夫向妻及小王求償判賠 妻反訴夫出軌求償則被駁

男子阿濃兩年前發現妻子小梅與「小王」阿誠赤裸躺在床上，氣得去年與小梅離婚，並請求損害賠償，法官判決小梅、阿誠連帶賠償50萬元；小梅也以阿濃與小秋有染，也請求損害賠償，法官以小梅無法證明阿濃與小秋有不正當男女交往行為，駁回她的請求損害賠償。可上訴二審。

阿濃（化名）表示，他與小梅（化名）於2011年間結婚，未料小梅於2018年10月1日搬離住處，且拒絕告知她搬至何處。經阿濃發現小梅與阿誠（化名）同居，兩人互動親密，與熱戀中男女無異，阿濃於2018年11月26日在對方的租住處，在床上均全身赤裸。

事後，阿濃以電話質問妻子何以與阿誠嘿咻，甚至不戴保險套，小梅不僅承認未戴保險套性交，甚至回以阿誠與阿誠之妻行房亦未戴保險套。氣得阿濃於2019年3月間與小梅離婚。

阿濃認小梅違背婚姻忠城、罔顧為人妻、為人母之責任，阿誠明知小梅為有配偶之人，竟仍與小梅發生性行為，2人共同侵害他的配偶權，破壞他家庭生活圓滿和諧，請求2人連帶賠償100萬元，法官考量雙方身分地位經濟，判決小梅及阿誠連帶賠償50萬。

小梅也以阿濃隱瞞兩造尚未離婚事實，與女子小秋交往，並自2108年12月間起與小秋同居，同居期間，小秋幫助照顧兩造的3名未成年子女，阿濃並與小秋發生多次性關係，因此請求損害賠償，要求阿濃給付50萬元。阿濃否認有與第三人婚姻期間不當交往情形。

法官以小梅主張阿濃侵害配偶權，固提出小秋與她LINE通訊軟體對話截圖、阿濃與小秋對話截圖為證，然為阿濃所否認。且相關LINE通訊軟體對話截圖，並無任何阿濃與小秋交往、發生性交行為的訊息內容，遂將小梅請求損害賠償予以駁回。