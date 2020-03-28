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媽媽目睹女兒兩度遭性侵 詞不達意報案女兒為失蹤人口

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
施男遇到中度智障的婦人小春，以及她輕度智的女兒小秋，將兩女帶到附近的飯店，當著小春面前，兩度性侵年僅18歲的小秋，二審依加重強制性交罪將他判刑7年10月。可上訴三審。圖／本報資料照
施男遇到中度智障的婦人小春，以及她輕度智的女兒小秋，將兩女帶到附近的飯店，當著小春面前，兩度性侵年僅18歲的小秋，二審依加重強制性交罪將他判刑7年10月。可上訴三審。圖／本報資料照

施男在假釋期間，在台中市第一廣場遇到中度智障的婦人小春（化名），以及她輕度智的女兒小秋（化名），將兩女帶到附近的飯店，當著小春面前，兩度性侵年僅18歲的小秋，一審依加重強制性交罪將他判刑7年10月，他不服上訴，二審將他的上訴駁回。可上訴三審。

判決書指出，施男於2009年間因強制猥褻案件，被判刑2年6 月確定，於2013年6月20日假釋出獄。同年8月12日晚間，施與妻子小如在中市第一廣場附近找人時，遇見小如參與陣頭時認識的中度智障女子小春，以及小春甫年滿18歲有輕度智能障礙的女兒小秋。

施男見小春及小秋母女單純可欺，遂將2女帶回其所投宿的大飯店房間內，他明知少女小秋有輕度智能障礙，於13日凌晨，叫小秋脫去衣物後，性侵被害少女得逞。

小秋因下體疼痛而躲進浴室，又被施男強拉至床上，再度遭施男玷辱，目睹女兒遭性侵的小春，因不知如何處理，於同日上午先行離開飯店欲找人求助，然因詞不達意向警方申報女兒為失蹤人口。

施男夫妻帶著少女小秋離開飯店，一同返回南投縣施男的住所，然因小秋發燒身體不適，小如即帶她前往客運站，由小秋自行搭車返回台中車站，經警查獲其為失蹤人口，通知小春將女兒帶回就醫後，經醫護人員報警處理。

一審依加重強制性交罪將他判刑7年10月，施男不服上訴二審，台中高分院認一審判決認事用法及量刑，並無不合，應予維持，遂將施的上訴駁回。

性侵 假釋

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