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彰化首例！散播白牌司機路線假訊息 判罰3萬
彰化縣唐姓民眾2月在臉書花壇人社群網站轉po有關新冠肺炎不實傳聞，指彰化已死亡的確診白牌計程車司機曾到彰化市某醫院和某汽車百貨商場，有員工已發燒等不實訊息，彰化地方法院今天依傳染病防治法判處唐男3萬元罰金，是彰化首例因傳播疫情不實訊息被判有罪案。
彰化縣衛生局對於防疫期間傳播不實訊息者已移送檢調8件，其中彰化地檢署 偵辦後將唐男（22歲）和陳姓女子（57歲）已依違反傳染病防治法第63條散播傳染病流行疫情不實訊息，起訴兩人向法院聲請簡易判決。
彰化地方法院今天判決唐姓男子（22歲）是2月17日收到女友用line傳給他的私訊，指出確診死亡的白牌計程車病患「曾去過某醫院、某汽車百貨商場，且員工已發燒，請大家小心，這些都別去」，將這些訊息再轉po 到花壇人俱樂部。群網站。
這些不實po文造成彰化市某醫院醫療業務量減半，汽車百貨商場幾乎無客人上門，其生意大受影響，根據傳染病防治法第63條規定，散播嚴重特殊傳統性肺炎流行疫情的不實訊息，損害公眾或他人者，可處三年以下有期徒刑，300萬元以下罰金，法官認為唐男傳播不實訊息，已引起公眾恐慌，並造成醫院及賣場損失，不過唐男坦承犯行，表示其動機是為了提醒注意防疫，且貼文後10分鐘就刪文，法官判處3萬元罰金。
還有陳姓女子也在社群網站貼文說「死掉的那個人，姐姐住在員榮附近，也中了肺炎」、「姪子也中」、「在第一市場前那條路上開雜貨店」、「已通知第一市場、華成市場全面消毒」、「沒事別出門」等不實訊息，造成市場人潮驟減，攤商營收銳減，且民眾也對疫情蔓延也產生恐慌，此案目前還在法院審理中的。
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