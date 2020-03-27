快訊

英國情侶損我國形象 指揮中心定案「不給補償金」

英國新冠肺炎疫情嚴峻 首相強生也中鏢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

索22萬重機遭廠商已讀不回 前局長否認貪汙辯：開玩笑

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
朱松偉。圖／報系資料照
朱松偉。圖／報系資料照

桃園市前經發局長朱松偉涉嫌利用公共工程、採購向多名廠商索賄，包括威而鋼、現金及IPAD都要，檢方批他索賄手段向收保護費依貪汙等罪嫌起訴；桃園地院今首度傳喚朱，朱對於貪汙部分全數否認，僅坦承其中1項偽造文書，至於主動向廠商索討機車部分，朱則說自己是「開玩笑的」。

有關檢方起訴8項犯罪事實，包含向農博自駕車孫姓廠商索討威而鋼、手機及現金，核銷不實發票詐領特別費、收受六合商圈鄭姓理事長機車，材料公司顏姓副總贈送席琳狄翁演唱會門票，以及魏姓、吳姓廠商饋贈現金、禮券等。

法院上周首開準備程序庭時，傳喚同涉案遭起訴的7名廠商、業者，其中4人認罪、3人否認，其中孫姓廠商更指控，是礙於朱的局長身分才送禮，也有人說因怕得罪朱，被迫交付賄賂是「不得不為」。

朱松偉對於收受相關財物部分全數否認，辯稱和多數人事多年往來好友，屬於平常社交送禮，與他局長身分、公務執行沒有關係，至於朱曾向其中1名廠商主動傳價值22萬元的重機截圖，還說「我想這台上下班」，結果對方已讀不回，對此朱向法官表示，他會這樣說是朋友間「開玩笑的」。

朱僅坦承其中1項犯罪事實，有關他向商界友人蒐集發票，不實核銷詐領12萬元局長特別費，朱承認使公務員登載不實，但表示自己並無詐領財物的犯意，因為自己其他職務的消費但沒有發票，所以才便宜行事用這種方法。

朱的辯護人說，朱松偉擔任桃園市經發局長期間和相當多廠商互動，其中不乏有更大標的，但朱未向他們索討財務，僅和有舊識、朋友關係者收受，且物品尚屬小額財物，實為雙方平日社交互動，並沒有行賄合議，並主張調取多名廠商LINE手機對話，以證明彼此長期互動關係。

另朱的律師並主張，希望勘驗孫姓廠商個人用筆電、朱的相關專利授權書，由於孫在上次準備程序庭對朱的指控嚴厲，盼從電腦資料中過濾出彼此過往互動關係，但法官詢問與本案有何相關、勘驗全數內容妥適性，辯護人則說要以朱松偉、經發局，健行科大等關鍵字做查詢。

但公訴檢察官表示，辯護人要求空泛概括，且檢視內部所有內容、對話侵犯個人隱私權，認為不適宜，法官諭知下次5月21日開庭。

貪汙 偽造文書 演唱會 禮券 檢察官

延伸閱讀

前局長索賄連威而鋼都指定 業者委屈：怕得罪不得不為

相關新聞

大轉彎！內政部大動作函送陳家欽 北檢認「程序不備」將退回

監察院和內政部等多個單位接獲檢舉，指稱警政署長陳家欽、警政署人事主任等人為自己人量身訂作內陞管道。內政部長徐國勇下令嚴查...

警政署長被函送偽造文書 陳家欽：光明磊落還我清白

警政署長陳家欽因人事任用案，被內政部政風處依偽造文書罪嫌函送台北地檢署，震撼警界；陳家欽傍晚說，人事作業絕無不法，將堅守...

公文文號密碼露馬腳 警政署長陳家欽栽跟頭

警政署長陳家欽因任用人事爭議、被控涉嫌偽造文書案，遭內政部政風室移送法辦。檢舉人表示，全案是兩組公文文號密碼，讓陳家欽等...

被移送調查 陳家欽直奔行政院向蘇貞昌說明

警政署長陳家欽因任用人事爭議，遭檢舉涉嫌偽造文書，內政部政風處已將全案移送調查，台北地檢署已併案調查。今天消息傳出，警界...

未成年生母虐1歲女童致死判13年 阿嬤搖頭：無話可說

台南1歲半女童去年初遭未成年母親、薛姓表姨、何姓表姨丈及李姓友人認嬰靈作祟，晚間不讓女童睡覺、喝牛奶，女童不堪哭鬧則持愛...

收禮又自肥 夾帶食物給受刑人 2獄卒貪汙判重刑

徐姓男子五年前擔任高雄監獄戒護科主任管理員時，被控收取洪姓受刑人母親贈送高山茶、牛肉，並煮牛肉帶入監給洪姓受刑人加菜，另黃姓管理員替洪母採買食物帶給洪，都沒經過獄方審查；兩人承認協助夾帶，稱僅違反行政規定，但高雄高分院認定兩人貪汙，昨天重判徐七年半、黃六年徒刑，皆褫奪公權三年。仍可上訴。

被檢舉偽造文書等罪 內政部將警政署長陳家欽函送北檢

監察院和內政部等多個單位日前接獲檢舉信，信中指稱警政署長陳家欽、警政署人事主任等人為自己人量身訂作內陞管道，疑涉偽造公文書罪。監察院、內政部政風處展開調查。據了解，內政部正式以機關名義將陳家欽依偽造文書等罪函送台北地檢署，目前已分案偵辦。

賣菸給收容所移工 替代役男1支賣上百元

施姓男子去年在移民署高雄收容所服替代役，涉私賣香菸給收容中的外籍移工，一包市售一一○元香菸，他單支菸就賣一百至兩百元；事後內部察覺，施主動向廉政署自首，繳出賣菸所得二六五七元，高雄地院昨依犯對非主管事務圖利罪，判施一年徒刑、緩刑三年，緩刑條件為接受兩場法治教育，提供六十小時義務勞務。可上訴。

詐騙車手交款也有「死轉手」 警方發現錢會丟這些地方

刑事局南打偵一隊去年向上溯源追查詐騙集團，辦案期間，及時於台中逮捕車手正在取款，為被害人保住60萬元，警方還查出，此集團...

【即時短評】女工友告倒老鎮長 從一個判例看陳家欽案

警政署長陳家欽因人事任用爭議，被告涉嫌偽造文書，內政部政風處調查後，將全案移送台北地檢署調查。陳家欽表示，自己是循例調動...

彰化首例！散播白牌司機路線假訊息 判罰3萬

彰化縣唐姓民眾2月在臉書花壇人社群網站轉po有關新冠肺炎不實傳聞，指彰化已死亡的確診白牌計程車司機曾到彰化市某醫院和某汽...

索22萬重機遭廠商已讀不回 前局長否認貪汙辯：開玩笑

桃園市前經發局長朱松偉涉嫌利用公共工程、採購向多名廠商索賄，包括威而鋼、現金及IPAD都要，檢方批他索賄手段向收保護費依...

熱門新聞

被檢舉偽造文書等罪 內政部將警政署長陳家欽函送北檢

桃園女檢疫兩度趴趴走 挨罰70萬辯稱「不知這麼嚴重」

公文文號密碼露馬腳 警政署長陳家欽栽跟頭

被移送調查 陳家欽直奔行政院向蘇貞昌說明

竹縣消防局副局長涉貪 竹檢搜索辦公室並聲押禁見獲准

奮起湖小貨車意外翻落山坡 夫妻送醫後雙雙不治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。