索22萬重機遭廠商已讀不回 前局長否認貪汙辯：開玩笑

桃園市前經發局長朱松偉涉嫌利用公共工程、採購向多名廠商索賄，包括威而鋼、現金及IPAD都要，檢方批他索賄手段向收保護費依貪汙等罪嫌起訴；桃園地院今首度傳喚朱，朱對於貪汙部分全數否認，僅坦承其中1項偽造文書，至於主動向廠商索討機車部分，朱則說自己是「開玩笑的」。

有關檢方起訴8項犯罪事實，包含向農博自駕車孫姓廠商索討威而鋼、手機及現金，核銷不實發票詐領特別費、收受六合商圈鄭姓理事長機車，材料公司顏姓副總贈送席琳狄翁演唱會門票，以及魏姓、吳姓廠商饋贈現金、禮券等。

法院上周首開準備程序庭時，傳喚同涉案遭起訴的7名廠商、業者，其中4人認罪、3人否認，其中孫姓廠商更指控，是礙於朱的局長身分才送禮，也有人說因怕得罪朱，被迫交付賄賂是「不得不為」。

朱松偉對於收受相關財物部分全數否認，辯稱和多數人事多年往來好友，屬於平常社交送禮，與他局長身分、公務執行沒有關係，至於朱曾向其中1名廠商主動傳價值22萬元的重機截圖，還說「我想這台上下班」，結果對方已讀不回，對此朱向法官表示，他會這樣說是朋友間「開玩笑的」。

朱僅坦承其中1項犯罪事實，有關他向商界友人蒐集發票，不實核銷詐領12萬元局長特別費，朱承認使公務員登載不實，但表示自己並無詐領財物的犯意，因為自己其他職務的消費但沒有發票，所以才便宜行事用這種方法。

朱的辯護人說，朱松偉擔任桃園市經發局長期間和相當多廠商互動，其中不乏有更大標的，但朱未向他們索討財務，僅和有舊識、朋友關係者收受，且物品尚屬小額財物，實為雙方平日社交互動，並沒有行賄合議，並主張調取多名廠商LINE手機對話，以證明彼此長期互動關係。

另朱的律師並主張，希望勘驗孫姓廠商個人用筆電、朱的相關專利授權書，由於孫在上次準備程序庭對朱的指控嚴厲，盼從電腦資料中過濾出彼此過往互動關係，但法官詢問與本案有何相關、勘驗全數內容妥適性，辯護人則說要以朱松偉、經發局，健行科大等關鍵字做查詢。

但公訴檢察官表示，辯護人要求空泛概括，且檢視內部所有內容、對話侵犯個人隱私權，認為不適宜，法官諭知下次5月21日開庭。