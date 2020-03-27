臉書瘋傳前總統李登輝訃聞 調查局曝發文源頭：假的！

假訊息四處流竄，今日網路出現前總統李登輝訃聞，調查局追查發現是大陸假帳號「曾爱国」在臉書社團「賴清德副總統之友會」張貼假訃聞，內容並指其於今日下午病逝醫院。調查局強調，除將溯源查處外，同時呼籲民眾勿轉傳，以免觸法。

之前流傳新冠肺炎假訊息，指副總統賴清德、前總統李登輝病逝，警方追查發現，該帳號大量留言，使用簡體字，卻少有貼文，研判是大陸人士的人頭帳號。

此外，今天於臉書社團「賴清德副總統之友會」上出現一張李登輝訃聞的黑白照片，指李登輝於民國一零九年三月二十七日（星期五）下午十四時四十五分在醫院壽終正寢，並加註「請蔡總統務必珍重。一切以肚裡的孩子為重啊。」

調查局追查發現，是一名大陸假帳號「曾爱国」所張貼，他於昨日加入社團「賴清德副總統之友會」。目前該訃聞照片已被移除，尚未發現有人轉傳。調查局強調，除將溯源查處外，同時呼籲民眾勿轉傳，以免觸法。