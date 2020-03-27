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債務糾紛引殺機 男持戰術短刀連刺3刀害命

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
簡姓男子持戰術短刀連刺3刀害死江姓男子，今天被新北地檢署依殺人罪起訴。示意圖／Ingimage
簡姓男子持戰術短刀連刺3刀害死江姓男子，今天被新北地檢署依殺人罪起訴。示意圖／Ingimage

新北一名簡姓男子因債務糾紛與人衝突，去年12月2日晚間接到林姓女友電話，發現女友被對方堵到，還被嗆聲要押到山上，氣憤之下，竟持戰術短刀衝下樓，見人就持刀猛刺，導致對方一名江姓男子身中3刀，失血過多不治，今天被新北地檢署依殺人罪起訴。

檢警調查，簡男只因7、8千元的債務就與人鬧翻。案發當天深夜10時許，他接到女朋友的來電，聽到江男在電話那頭叫罵，還要他出面解決債務，否則就要帶到山上，驚怒之下，帶著2把折疊刀和1把戰術短刀就衝下樓，對江問了一句「你要找人把我押走」，隨即就持刀攻擊。

江男身體左側遭刺3刀，傷口深及肱動脈，造成大量出血，雖緊急送醫仍不治；簡男則被江男友人合力壓制，當場被警方逮捕。偵訊時，他說詞避重就輕，僅認持刀攻擊，否認殺人。

由於簡男自承有持刀攻擊行為，加上2名證人目睹他的犯行，檢方調閱監視器畫面確認他不是在被攻擊或女友被脅持的情話下持刀攻擊他人，認定他有殺人嫌疑，全案今天依法提起公訴。

殺人 債務 新北

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