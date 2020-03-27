快訊

英國情侶損我國形象 指揮中心定案「不給補償金」

英國新冠肺炎疫情嚴峻 首相強生也中鏢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美河市開發案再審地主敗訴 法院：不符「撤銷徵收」

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
新店美河市。 圖／聯合報系資料照片
新店美河市。 圖／聯合報系資料照片

台北市政府多年前根據大眾捷運法相關規定，向新北市大坪林段182名地主徵收239筆農地，辦理美河市聯合開發興建案，其中范姓地主等人敗訴確定後聲請釋憲，由於釋字732號解釋內容對范等人有利，提起再審獲准。台北高等行政法院審理後，認定此件徵收已完成，非源於都市計畫，地主主張不符合土地徵收條例「撤銷徵收」要件，昨判敗訴。

美河市開發案眾所矚目，經由地主提告敗訴確定而聲請釋憲、監察院與行政院法律意見相左而聲請釋憲，司法院大法官陸續作出釋字732號、釋字743號解釋。

北市府1991間為興辦捷運新店線工程，向182名地主徵收239筆農地，但其中范姓地主等人認為部分毗鄰捷運的土地並非做為興建捷運站，卻也被徵收，向內政部申請依土地徵收條例規定撤銷徵收處分，遭拒絕。

范姓地主等人提起行政爭訟，分別被台北高等行政法院、最高行政法院判決駁回確定。范等人以判決有適用法律違憲為由聲請釋憲，司法院大法官作出釋字732號，認為大眾捷運法允許徵收交通事業外的毗鄰地，用於捷運聯合開發案，侵害人民財產權屬違憲，

最高行合議庭審理後，依釋字732號，認定有再審事由，廢棄部分判決，發回北高行更審，另為適法裁判。北高行更一審昨判地主敗訴。

法院今公布理由，指出地主主張均不符合土地徵收條例第49條第2項、第1項第2款規定「撤銷徵收」要件，例如「未依徵收計畫完成使用前為限」以及「公告徵收時，都市計畫已規定以聯合開發方式」。

但此件已依徵收計畫完成使用，且地主也與台北巿政府於1991年、1992年間進行「聯合開發方案」的協商，不是源之於都市計畫的規定，而是源於政策考量。

合議庭表示，審理此案雖受司法院釋字第732號、第743號解釋拘束，但本案仍應依「訴訟標的法律關係的構成要件審查」為中心，地主當初是依土地徵收條例第49條第1項第2款為由，請求內政部撤銷徵收處分，為無理由，判決敗訴。

捷運 美河市 土地徵收

延伸閱讀

美河市地主興訟撤銷徵收敗訴 法院：不符要件

美河市再審案敗訴 原地主：礙難接受將上訴

通姦罪違憲？大法官3月31日邀他們出庭表示意見

美河市再審案 法院判地主們敗訴

相關新聞

大轉彎！內政部大動作函送陳家欽 北檢認「程序不備」將退回

監察院和內政部等多個單位接獲檢舉，指稱警政署長陳家欽、警政署人事主任等人為自己人量身訂作內陞管道。內政部長徐國勇下令嚴查...

警政署長被函送偽造文書 陳家欽：光明磊落還我清白

警政署長陳家欽因人事任用案，被內政部政風處依偽造文書罪嫌函送台北地檢署，震撼警界；陳家欽傍晚說，人事作業絕無不法，將堅守...

公文文號密碼露馬腳 警政署長陳家欽栽跟頭

警政署長陳家欽因任用人事爭議、被控涉嫌偽造文書案，遭內政部政風室移送法辦。檢舉人表示，全案是兩組公文文號密碼，讓陳家欽等...

被移送調查 陳家欽直奔行政院向蘇貞昌說明

警政署長陳家欽因任用人事爭議，遭檢舉涉嫌偽造文書，內政部政風處已將全案移送調查，台北地檢署已併案調查。今天消息傳出，警界...

未成年生母虐1歲女童致死判13年 阿嬤搖頭：無話可說

台南1歲半女童去年初遭未成年母親、薛姓表姨、何姓表姨丈及李姓友人認嬰靈作祟，晚間不讓女童睡覺、喝牛奶，女童不堪哭鬧則持愛...

收禮又自肥 夾帶食物給受刑人 2獄卒貪汙判重刑

徐姓男子五年前擔任高雄監獄戒護科主任管理員時，被控收取洪姓受刑人母親贈送高山茶、牛肉，並煮牛肉帶入監給洪姓受刑人加菜，另黃姓管理員替洪母採買食物帶給洪，都沒經過獄方審查；兩人承認協助夾帶，稱僅違反行政規定，但高雄高分院認定兩人貪汙，昨天重判徐七年半、黃六年徒刑，皆褫奪公權三年。仍可上訴。

被檢舉偽造文書等罪 內政部將警政署長陳家欽函送北檢

監察院和內政部等多個單位日前接獲檢舉信，信中指稱警政署長陳家欽、警政署人事主任等人為自己人量身訂作內陞管道，疑涉偽造公文書罪。監察院、內政部政風處展開調查。據了解，內政部正式以機關名義將陳家欽依偽造文書等罪函送台北地檢署，目前已分案偵辦。

賣菸給收容所移工 替代役男1支賣上百元

施姓男子去年在移民署高雄收容所服替代役，涉私賣香菸給收容中的外籍移工，一包市售一一○元香菸，他單支菸就賣一百至兩百元；事後內部察覺，施主動向廉政署自首，繳出賣菸所得二六五七元，高雄地院昨依犯對非主管事務圖利罪，判施一年徒刑、緩刑三年，緩刑條件為接受兩場法治教育，提供六十小時義務勞務。可上訴。

詐騙車手交款也有「死轉手」 警方發現錢會丟這些地方

刑事局南打偵一隊去年向上溯源追查詐騙集團，辦案期間，及時於台中逮捕車手正在取款，為被害人保住60萬元，警方還查出，此集團...

【即時短評】女工友告倒老鎮長 從一個判例看陳家欽案

警政署長陳家欽因人事任用爭議，被告涉嫌偽造文書，內政部政風處調查後，將全案移送台北地檢署調查。陳家欽表示，自己是循例調動...

彰化首例！散播白牌司機路線假訊息 判罰3萬

彰化縣唐姓民眾2月在臉書花壇人社群網站轉po有關新冠肺炎不實傳聞，指彰化已死亡的確診白牌計程車司機曾到彰化市某醫院和某汽...

索22萬重機遭廠商已讀不回 前局長否認貪汙辯：開玩笑

桃園市前經發局長朱松偉涉嫌利用公共工程、採購向多名廠商索賄，包括威而鋼、現金及IPAD都要，檢方批他索賄手段向收保護費依...

熱門新聞

被檢舉偽造文書等罪 內政部將警政署長陳家欽函送北檢

桃園女檢疫兩度趴趴走 挨罰70萬辯稱「不知這麼嚴重」

公文文號密碼露馬腳 警政署長陳家欽栽跟頭

被移送調查 陳家欽直奔行政院向蘇貞昌說明

竹縣消防局副局長涉貪 竹檢搜索辦公室並聲押禁見獲准

奮起湖小貨車意外翻落山坡 夫妻送醫後雙雙不治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。