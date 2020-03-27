美河市開發案再審地主敗訴 法院：不符「撤銷徵收」

台北市政府多年前根據大眾捷運法相關規定，向新北市大坪林段182名地主徵收239筆農地，辦理美河市聯合開發興建案，其中范姓地主等人敗訴確定後聲請釋憲，由於釋字732號解釋內容對范等人有利，提起再審獲准。台北高等行政法院審理後，認定此件徵收已完成，非源於都市計畫，地主主張不符合土地徵收條例「撤銷徵收」要件，昨判敗訴。

美河市開發案眾所矚目，經由地主提告敗訴確定而聲請釋憲、監察院與行政院法律意見相左而聲請釋憲，司法院大法官陸續作出釋字732號、釋字743號解釋。

北市府1991間為興辦捷運新店線工程，向182名地主徵收239筆農地，但其中范姓地主等人認為部分毗鄰捷運的土地並非做為興建捷運站，卻也被徵收，向內政部申請依土地徵收條例規定撤銷徵收處分，遭拒絕。

范姓地主等人提起行政爭訟，分別被台北高等行政法院、最高行政法院判決駁回確定。范等人以判決有適用法律違憲為由聲請釋憲，司法院大法官作出釋字732號，認為大眾捷運法允許徵收交通事業外的毗鄰地，用於捷運聯合開發案，侵害人民財產權屬違憲，

最高行合議庭審理後，依釋字732號，認定有再審事由，廢棄部分判決，發回北高行更審，另為適法裁判。北高行更一審昨判地主敗訴。

法院今公布理由，指出地主主張均不符合土地徵收條例第49條第2項、第1項第2款規定「撤銷徵收」要件，例如「未依徵收計畫完成使用前為限」以及「公告徵收時，都市計畫已規定以聯合開發方式」。

但此件已依徵收計畫完成使用，且地主也與台北巿政府於1991年、1992年間進行「聯合開發方案」的協商，不是源之於都市計畫的規定，而是源於政策考量。

合議庭表示，審理此案雖受司法院釋字第732號、第743號解釋拘束，但本案仍應依「訴訟標的法律關係的構成要件審查」為中心，地主當初是依土地徵收條例第49條第1項第2款為由，請求內政部撤銷徵收處分，為無理由，判決敗訴。