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搶發「疫情財」？不肖業者涉嫌哄抬口罩價格 20萬交保
再逮不肖廠商哄抬口罩價格！高雄市橋頭地檢署接獲情資，懷疑某醫療器材廠商去年從大陸低價進口百萬片醫用口罩，近日見疫情嚴峻，口罩需求大增，趁勢哄抬價格，賣給下游中盤業者。檢方訊後認定，謝姓負責人涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，今天下午命他20萬元交保候傳。
檢調追查，該醫療器材廠商去年以每片不到1元價格，從大陸進口醫用口罩、N95口罩及醫療活性碳口罩，近來卻以每片4元價格賣給下游中盤業者，中盤再以每片6.5元價格賣給下游藥局等通路。檢調懷疑，該醫療器材廠商涉嫌趁疫情需求，對外哄抬價格，可能違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例。
檢調昨天持票分頭前往左營、前鎮搜索，查獲醫用口罩6箱、相關帳冊及進銷貨明細，初步盤點估算，該醫療器材廠商可能已賣出60萬片醫用口罩。檢方今天訊問醫療器材廠謝姓負責人，並傳喚相關中盤業者說明，訊後認定謝嫌疑重大，命他以20萬元交保，其餘人等請回。
檢調單位將持續擴大追查該批醫用口罩流通情況，橋頭地檢署呼籲，現在防疫當頭，中央衛生主管機關有公告，勿違法哄抬價格銷售藥品、醫療器材等防疫物資，否則可能觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第12條，依法可處5年以下有期徒刑，並得併科5百萬元以下罰金。
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