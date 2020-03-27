公文文號密碼露馬腳 警政署長陳家欽栽跟頭

警政署長陳家欽因任用人事爭議、被控涉嫌偽造文書案，遭內政部政風室移送法辦。檢舉人表示，全案是兩組公文文號密碼，讓陳家欽等人露了馬腳，也正因掌握了這些事證，內政部政風處將全案移送北檢調查，並同步移送監察院廉政署調查。

依據行政院《文書處理手冊》第41點，「文號1-1碼 ，前3碼為年度，中間7碼 為流水號，最後1碼為支號，其中支號係供作雙稿、多稿公文用。」檢舉人指出，警政署用同一個公文字號、不同支號的兩組公文，讓陳家欽秘書吳正傑、渠正慈調到刑事局卻又留在署長辦公室原地辦公。

檢舉人表示，兩份人事派令同一個公文字號卻前後矛盾，顯然就是同一份公文簽辦。而他就是從陳家欽發出的人事派令公文，看到陳家欽為自己人打造內陞管道的「公文密碼」，讓全案幕後曝了光。

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【陳家欽涉案2】公文號碼藏魔鬼 警政署長的馬腳栽在這