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卡神「帶風向」案共犯偵查中自白 今出庭不認罪

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
台北地院審理網路帶風向案今天傳喚「網軍」下線蔡福明(穿黑色帽衫者，前為蔡的的辯護律師陳嘉澤)。記者王聖藜/攝影
台北地院審理網路帶風向案今天傳喚「網軍」下線蔡福明(穿黑色帽衫者，前為蔡的的辯護律師陳嘉澤)。記者王聖藜/攝影

台北地院審理「卡神」楊蕙如帶網路風向涉侮辱公署案，今天傳喚楊女、楊女「網軍」下線蔡福明開庭，蔡偵查中自白，審判時不認罪，律師甚至指檢察官偵辦輕案「是對言論自由的獵巫」，檢方反擊說「那輕罪不用辦嗎？」

楊蕙如上一庭否認犯罪，她今天說，「高雄組」LINE群組2018年8月31日成立，同年9月6日才發生關西風災事件，颱風是天災，群組並非因天災成立，「義勇軍」群組也是；楊女說，她確實與網友聚餐，但沒有指示網友寫文章，她有請網友將網聞「推高調」，但與犯罪無關。

楊蕙如被檢察官起訴，是由蔡福明在檢警偵辦時「自白」 咬出，法院上次開庭蔡未出庭，蔡今天首次現身，對於檢方控訴否認犯罪。

蔡福明請律師答辯。律師陳澤嘉說，大阪辦事處不是公署，檢察官花費極大氣力去偵查刑度6個月以下案件、45天後移審，且無限上綱不當連結外交官之死；蔡發文的主軸是在評論大阪辦事處功效不佳，屬監督性言論，檢方起訴他是對言論自由的獵巫。

公訴檢察官陳照世說，若依律師說法，輕罪就不必辦了，不辦輕罪，那麼有些被依輕罪查辦的人情何以堪？他說，大阪辦事處核發護照、簽證，都與公權力有關，蔡福明以「爛」、「垃圾」、「老油條」批評，不能受言論自由的保障。

法官整理爭點包括「警方扣押蔡福明手機是否適法」、「大阪辦事處是否為法律上的公署」、「楊蕙如與蔡福明有無犯意聯絡」等，訂5月8日再進行準備程序，當天勘驗警方辦案光碟。

楊蕙如 檢察官 大阪

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