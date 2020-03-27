被移送調查 陳家欽直奔行政院向蘇貞昌說明

警政署長陳家欽因任用人事爭議，遭檢舉涉嫌偽造文書，內政部政風處已將全案移送調查，台北地檢署已併案調查。據了解，陳家欽下午結束在警政署的會議後，匆匆趕赴行政院見院長蘇貞昌，向蘇揆說明人事任用爭議，兩人談了半小時，陳家欽的官位是否不保，或是已自請處分？全國警界關注。

全國警察大家長被移送調查，史無前例。今天下午消息傳出，警界群組瘋傳訊息，議論紛紛，不過陳家欽本人還在警政署的「擴大署務會報」致詞，渾然不知自己已經被移送法辦，後來幕僚緊急遞紙條給陳家欽，陳家欽匆匆結束會議，直奔行政院，兩人從下午4點40分談到5點20分，陳家欽才離開行政院。

根據北檢所掌握的檢舉及相關卷證，陳家欽被控替吳正傑、渠正慈、王文助等3名警務正量身打造猶如「直升機」般的升官捷徑，涉嫌授意人事室主任張淑芳，教唆原為警階2線3星的3人，撰寫「職務歷練」、「警政交流」等不實職務報告，再虛構遷調流程，偽造外調至刑事警察局派令公文。

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【陳家欽涉案1】史無前例！警察大家長列被告移送調查