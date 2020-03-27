未成年生母虐1歲女童致死判13年 阿嬤搖頭：無話可說

台南1歲半女童去年初遭未成年母親、薛姓表姨、何姓表姨丈及李姓友人認嬰靈作祟，晚間不讓女童睡覺、喝牛奶，女童不堪哭鬧則持愛的小手施虐，直到KTV玩樂內察覺女嬰死亡，一審薛姓表姨等3人分判無期、18年徒刑，上訴二審審理中，另未成年生母甫經台南少年法庭判13年徒刑，女童阿嬤搖頭「對她我真的無話可說」。

女童阿嬤表示，孫女生母怎麼判，對她而言已沒有任何意義，「對她我真的無話可說」。她說，生母在少年法庭上供稱，兒子得知女童受傷，叫她把孫女的傷養好再帶回來，想把責任推給兒子，這是謊言，因此，她馬上將兩人對話記錄呈給庭上參酌。

女童阿嬤下午參與女童薛姓表姨等3人二審審理庭，提到孫女還常常來找她，阿媽表示，上月孫女託夢，指那裡的小朋友都有腳踏車，自己卻沒有，哭的很傷心，她叫孫女別哭，並安撫孫女。事後她提及此事，兒子的朋友馬上幫孫女買了輛腳踏車，燒給了孫女。

阿嬤表示，孫女不斷入夢找她，也囑咐孫女要乖乖的，跟著菩薩好好修行，找個好人家投胎，過好日子。

一審薛姓表姊及李姓友人判無期徒刑，何姓表姊夫則判18年徒刑，不服上訴二審，下午召開審理庭，3人羈押即將期滿，合議庭研議延押。另未成年生母被依殺人罪起訴，經少年法院審理後判13年徒刑，可上訴。