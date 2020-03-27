被檢舉偽造文書等罪 內政部將警政署長陳家欽函送北檢

監察院和內政部等多個單位日前接獲檢舉信，信中指稱警政署長陳家欽、警政署人事主任等人為自己人量身訂作內陞管道，疑涉偽造公文書罪。監察院、內政部政風室展開調查。據了解，內政部正式以機關名義將陳家欽依偽造文書等罪函送台北地檢署，目前已分案偵辦。

對於媒體詢問，由於是社會矚目敏感案件，北檢僅低調表示確實有收到內政部函送陳家欽，日前已分案偵辦，詳情基於偵查不公開，不便多做回應。

警界最高層因案被調查，史無前例。 據悉，除了陳家欽被列為他字案被告，警政署人事室主任張淑芳、署長辦公室專員吳正傑、渠正慈、王文助等4名高階警官也被隨案函送，檢廉將分案調查。

檢舉函指出，沒多久，警政署發文向全國兩線三星警官徵調晉陞二線四星專員擔任署長辦公室秘書，還限制佔警政署本部職缺的兩線三星警官不能報名，陳家欽再圈選三人，由兩線三星陞職兩線四星，引發警界不滿。

檢舉人指出，申請調離的三位秘書從未真正外調，豈不是證明陳家欽當初批准的報告造假？流程舞弊？人事單位還配合虛造「徵調」程序，隔不到幾天陳再幫三人原地升官，三人有如搭太空梭升官，做掉排隊升官的人，警政署內多位優秀警官心寒自請降調回鄉當巡官，警界士氣大受影響。

陳家欽被舉發的用人爭議不只一樁，署長辦公室秘書張博鈞曾酒駕致人受傷，陳仍堅持拔擢，引發警界非議及立委關切，陳日前在立法院答詢表示已註銷派令。