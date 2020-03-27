續追潤寅詐貸案 檢調約談遠東紡織等4大廠人員

潤寅集團負責人楊文虎與妻子王音之向金融機構詐貸386億元潛逃美國，台北地檢署先前依違反銀行法起訴並求刑30年。檢調持續追查，今搜索5處並約談曾與潤寅交易的遠東紡織等4大原料大廠承辦人共7人到案說明，預計晚間移送複訊。

楊氏夫婦先後在美國落網，押返回台羈押，台北地院今天開庭提訊王音之，王女認銀行法、商業會計法、偽造有價證券3罪，否認洗錢罪。

王音之上午自台北看守所提解出庭，坐在被告席上對著法官雙手合十，王音之雖然認罪，但將詐貸細節推給秘書、即同案被告林奕如。

詐貸案偵查階段，檢察官陳映蓁發動數波搜索、約談，共將22名共犯聲請羈押禁見獲准，結案時起訴楊文虎、王音之、他們的女兒楊宇晨共36人，王音之、楊文虎並遭具體求刑30年，先後被調查局與美國移民及海關執法局合作緝返回台。

檢方今指揮台北市調查處趁勝追擊，懷疑曾與潤寅交易的遠東紡織等公司承辦人做假交易，隱瞞公司高層，今再度發動搜索並約談相關人到案，預計晚間移送北檢複訊。