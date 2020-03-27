挨告霸王硬上弓！前立委蔡豪發聲明：子虛烏有

前立委蔡豪驚傳涉性侵疑雲，引發外界譁然。蔡豪火速對外發表聲明，強調女子指控都是「子虛烏有」，兩人僅有工作互動關係，反指女方說詞不合理，期盼外界尊重司法及他本人應有權益，切莫滋生不良觀感，甚至毁及個人聲譽，全案交由法官審認事證，近期會有明確裁示。

蔡豪聲明表示，有關今日媒體報導本人被訴涉嫌妨害性自主案，本人已委請律師提出相關事證澄清，並積極證明清白在案。目前本案業經法官審認事證並言詞辯論終結，近期將有明確裁判宣示。在此事實真相亟待司法審斷之際，期盼各界媒體尊重司法及本人應有權益，切莫再有滋生各界不良觀感，甚且毁及本人聲譽之報導。

發出聲明後，蔡豪透過電話向記者表示，該名女子並非是他助理，兩人是因前助理關係才會相識，之後女子有意北上到蔡豪友人開設的公司求職，才會相約洽談，並無喝酒，「那名女子還騎車，他喝酒怎麼可能騎車」。蔡豪表示，當天會面後與女子解散不久，又接到女子來電，表示身體不適到榮總就醫、打點滴，但身上錢不夠，向蔡豪求助。

蔡豪表示，等女子打完點滴後，女子又說家在大樹、有點遠，想在高鐵站附近旅館住一晚，於是又搭計程車陪女子去登記住宿，「登記時還是女子自己掏出證件來」，兩人之後也北上多天。蔡豪強調，如果真有發生事情，怎麼可能女子還會一而再、再而三跟他互動，否認性侵等情節，反指女子指控都是子虛烏有。

據悉，全案起於前年，某名與蔡豪有工作互動的女子提告，稱蔡豪在2016年7月間藉機灌她酒，趁她不勝酒力醉倒時，揉胸侵犯得逞，甚至酒醒後因身體不適就醫時，蔡豪還藉故來探視，之後藉口帶她到汽車旅館上下其手。

檢警介入偵辦，蔡豪堅決否認侵犯，但女子指證歷歷，再加上有證人、醫院病歷資料佐證，都與蔡豪說詞有所出入，檢方綜合事證，認定蔡豪涉乘機性交、強制猥褻罪嫌重大，依法起訴。

蔡豪強調清白，全案真相亟待司法審斷，期盼外界尊重他權益、勿再滋生不良觀感。據了解，全案由橋頭地院審理中，昨天辯論終結，蔡豪證實，案子將在5月27日宣判。