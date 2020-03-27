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保育鳥阿里山車禍傷重！被宰殺煮燒酒鳥 縣府查辦

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府農業處畜產保育科獲報，有阿里山鄉民臉書貼文及照片說，有隻藍腹鷴被車撞傷，物盡其用，帶回家燒毛煮燒酒鳥了；保育科通報保警查辦。記者魯永明／翻攝
嘉義縣政府農業處畜產保育科獲報，有阿里山鄉民臉書貼文及照片說，有隻藍腹鷴被車撞傷，物盡其用，帶回家燒毛煮燒酒鳥了；保育科通報保警查辦。記者魯永明／翻攝

嘉義縣政府農業處畜產保育科今天獲報，有阿里山鄉民臉書貼文及照片說，有隻藍腹鷴被車撞傷，物盡其用，帶回家燒毛煮燒酒鳥了；保育科請示中央保育主管機關林務局保育組，第一時間未通報相關機關，又宰殺烹食，涉違反野生動物保育法，將通報保警查辦。

某阿里山鄉民貼文說，「早上在155縣道開車，前面突然衝出一個黑物，停車查看，原來是一隻藍腹鷴，因撞及傷勢嚴重，物盡其用，帶回家燒毛煮燒酒鳥了！」引起網友熱議。

保育科說，依野保法第18條，保育類野生動物應保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用；看到車禍傷重保育鳥藍腹鷴，要通報警方或保育單位，不能任意處置，甚至宰殺。

保育科說，藍腹鷴為第二級保育類珍貴稀有鳥類，即便要以「教育」目的飼養、展示，仍須經中央主管機關許可，藍腹鷴生活在台灣中、低海拔山區，活動環境大多為坡度較緩且樹叢灌木較鬱密的林下陰涼處，在晨昏、有濃霧、天候不佳與光線昏暗的時候較常出沒。

藍腹鷴成鳥的外觀艷麗迷人，但雛鳥與成鳥全然不同，反而長得較像小雞，身體羽毛呈淡褐色、頭上有數條暗褐色縱紋和過眼線，讓寶寶們能靠著與環境相似的保護色，安全隱藏在森林樹叢裡。

藍腹鷴繁殖期平均落在每年2月中旬至7月底，雌鳥會陸續產蛋，經過一段時間的累積後，才開始啟動孵蛋模式。雛鳥大概25至28天就會破殼而出，從孵蛋到雛鳥出生後的照顧餵養，都是由雌鳥一手包辦。

阿里山 保育類野生動物 嘉義

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