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老翁網購「黑螞蟻」壯陽藥 違反藥事法獲緩起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
北市一名洪姓老翁（74歲）為求身強體健，透過網站跟香港賣家購買60盒「德國黑螞蟻生精片」壯陽藥，產品寄到台灣時被海關查獲，因具有藥物成分而依違反藥事法移送偵辦。圖／本報資料照。
北市一名洪姓老翁（74歲）為求身強體健，透過網站跟香港賣家購買60盒「德國黑螞蟻生精片」壯陽藥，產品寄到台灣時被海關查獲，因具有藥物成分而依違反藥事法移送偵辦。圖／本報資料照。

北市一名洪姓老翁（74歲）為求身強體健，透過網站跟香港賣家購買60盒「德國黑螞蟻生精片」壯陽藥，產品寄到台灣時被海關查獲，因具有藥物成分而依違反藥事法移送偵辦。台北地檢署調查期間，洪翁坦承購買且均為「自用」，檢方以寫悔過書為條件，給予緩起訴處分。

檢方調查，去年9月11日，財務部關務署台北關抽驗從香港寄來台灣的包裹，從洪姓收件人的包裹中查獲60盒「德國黑螞蟻生精片」壯陽藥，及1盒香港產的「樂翻天」壯陽藥，依違反藥事法將洪翁移送北檢偵辦。

據了解，洪翁庭訊時坦承透過網路平台，從香港訂購「黑螞蟻」，但只買10盒，其餘都是賣家贈送，「樂翻天」也是賣家額外贈送給他試用。

由於「黑螞蟻」是一盒6片裝，這批貨品共有360片，「樂翻天」是一盒8片，數量頗大，檢方懷疑洪翁意圖販賣而購買這批藥品。對此，洪翁則否認到底，強調這批網購都是「自用」，強調傳聞「黑螞蟻」功能強大，他每天服用得以「滋補」。

檢方查無洪翁販賣圖利的事證，考量年齡已高，因一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，深表悔悟，歷此司法偵查程序應有所警惕，且行為所生危害非鉅，犯罪情節屬輕微，因此以寫悔過書為條件，給予緩起訴處分。

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