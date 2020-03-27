躲IKEA過夜拍尻槍影片 李興文兒為點閱率判刑3個月

藝人李興文兒子李堉睿去年10月擅自在打烊後的IKEA拍攝Youtube影片，不但隨意使用賣場擺設，一絲不掛在衛浴展示間佯裝洗浴，還在書桌前裸體表演「打手槍」，引起不小風波；新北地院審理後，認為他損害IKEA權益、聲譽及形象，更危及社會治安，今依無故隱匿於他人建築物罪判他有期徒刑3月，得易科罰金。全案可上訴。

李堉睿（25歲）除了是星二代，也自己經營Youtube頻道。為了點閱率，他去年10月28日許晚間8時潛入IKEA新莊店的倉儲間，等10時賣場打烊，就開始在賣場做出一連串的KUSO惡搞舉動並拍攝影片。

李男上傳Youtube的影片中，可見他疑似脫褲蹲馬桶，還在浴廁展間假裝淋浴，不斷在鏡頭前扭動身軀、哼歌，甚至坐在書桌前做出猥褻舉動；李的影片雖經馬賽克處理，仍遭許多網友批評，受害的IKEA公司也向警方提告侵入住宅和散布猥褻物等罪，而新北地檢署上個月也依無故隱匿他人住宅罪將他起訴並聲請簡易判決，散布猥褻物部分考量有馬賽克等安全措施而不起訴處分。

審理時，IKEA主張本案不宜採簡易判決處刑程序進行，並聲請通常審判程序，讓IKEA可以向李男表達譴責其行為的意見，若李男到庭無悔意，也不願意誠懇道歉並給付相當賠償，應從重量刑。另一方面，也讓一般民眾不要以為「即便公然違法並上傳網路，只要有錢繳納罰金即可沒有問題」。

法官認為，李堉睿一案事證明確，依現存證據，足認其犯行，檢察官聲請簡易判決並無不當或顯失公平，認為IKEA的聲請無必要。

最後，法官審酌李男僅為了增加其Youtube頻道點閱率，無故躲藏在賣場並拍攝影片，不但損害IKEA的空間自主權、品牌聲譽和形象，也危及社會整體治安，但考量其沒有前科，自稱家境小康，因此量處其刑。