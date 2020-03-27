美河市地主興訟撤銷徵收敗訴 法院：不符要件

美河市案大法官做出違憲解釋後，被徵收地主聲請再審獲准，法院昨天判地主敗訴。法院今天說，此件徵收已完成，非源於都市計畫，地主主張不符合土地徵收條例「撤銷徵收」要件。

美河市土地徵收案，緣於台北市政府為興建捷運新店線工程，經內政部於民國80年1月24日准予徵收，範圍包括地主楊正吉等人所有共239筆土地，並交由台北縣政府（改制後現為新北市政府）在80年3月9日公告徵收。

超過百名地主要求撤銷徵收處分，分頭提起行政訴訟敗訴確定後，陸續轉而聲請大法官釋憲。司法院大法官在104年9月間做出第732號解釋，宣告大眾捷運法允許徵收捷運旁的毗鄰地用來聯合開發，相關條文違憲侵害人民財產權，即起立即失效。

地主提起再審之訴，最高行政法院考量釋憲結果，在106年8月間認定有再審事由，將案件發回台北高等行政法院更審，另為適法裁判。

台北高等行政法院更一審，昨天宣判「原告之訴駁回」，判地主敗訴。全案可上訴。

台北高等行政法院今天公布判決理由指出，地主主張，均不符合土地徵收條例第49條第2項、第1項第2款規定「撤銷徵收」的要件，例如「未依徵收計畫完成使用前為限」以及「公告徵收時，都市計畫已規定以聯合開發方式」。

但此件已依徵收計畫完成使用，且地主與台北巿政府於80年、81年間所進行「聯合開發方案」的協商，不是源於都市計畫的規定，而是源於政策考量。

台北高等行政法院指出，合議庭審理此案雖受司法院釋字第732號、第743號解釋的拘束，但此案仍應依訴訟標的「法律關係的構成要件」審查為中心，也就是地主當初是依土地徵收條例第49條第1項第2款為由，請求內政部撤銷徵收處分；此件地主主張無理由，因此判地主敗訴。全案可上訴。