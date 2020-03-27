不給錢就「被出櫃」！男同志勒索前伴侶數百萬遭起訴

北部地區一名張姓男同志，2017年間與同性伴侶分手後，因缺錢花用竟心生歹念，以公布不雅照為由向前伴侶勒索300萬元得逞，又食隨知味持續追討750萬元。被害人不堪其擾報警，致第2筆款項未交付，台北地檢署調查後依恐嚇取財、恐嚇取財未遂罪起訴張男。

起訴指出，張姓男子原本與被害人是同性伴侶，明知對方並未公開出櫃，家人並未知悉其性向，卻於2017年間分手後，因缺錢花用，竟生心歹念，向對方勒索財務。

2018年4、5月間，張男利用社群媒體Instagram傳送訊息給被害人，聲稱自己擁有對方不雅照，藉此勒索300萬元，否則就要公布照片。

被害人擔憂家人發現他是同志，2018年7月間與張男約在台北市仁愛路的富邦銀行，提領300萬元當場交付給予張男，希望就此擺脫威脅。

張男卻食髓知味，拿到錢不到一年時間，2019年5月間再度以相同手法勒索被害人750萬元。被害人不堪其擾，向台北市信義分局報案，才未讓張男得逞。

據了解，檢方偵查中並沒查獲張男所聲稱擁有的對方不雅照。被害人表示，因不願家人知悉他的性向才願意付錢，只是沒想到第1次付款後，又再度被勒索。

檢方調查後，認定張男的行為觸法，得手的300萬元部分依恐嚇取財罪起訴，至於750萬元部分因未得逞，依恐嚇取財未遂罪起訴。