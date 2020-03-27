芝山岩居民爭「景觀權」太子華威案判決理由出爐

華威聯合公司於2011年向北市府都發局申請於芝山岩地區興建大樓，卻在都發局核發建造執照後，兩度提出變更設計獲准。附近15位居民不滿大樓破壞芝山岩天際線，將使「景觀權」及「日照權」等權益受損提告；一審勝訴，但台北高等行政法院更一審認為第2次變更設計後，反而降低建物高度，影響相對較輕，居民欠缺權利保護必要，昨改判敗訴。

一審判決指出，華威聯合公司於2011年9月28日就芝山岩地區17筆土地，向都發局申請興2幢3棟地上14層、地下1層，共32戶的建物。都發局於2012年4月5日核發建造執照。

事後，華威於2012年11月22日申請第1次變更設計，都發局在2014年1月20日發照准予變更；華威2014年5月5日第2次申請變更設計，都發局在2015年6月25日發照准予變更。

住在建案鄰近的15位居民不服，認為自己受到開發案影響甚鉅，是利害關係人而提告，主張都發局未依照「102年芝山岩都審規定」將變更設計案送交都審會審議，應予撤銷。

一審認為，華威第1次變更設計申請內容，較原建造執照核准基地面積增加193平方公尺，較原核准總容積樓地板面積增加1796.88 平方公尺，對於環境及土地利用負荷已與原建造執照核准內容不同，應適用變更後的法令規定。

第2次變更設計申請與第1次相較，雖無涉及增加基地面積、無增加原核准總容積樓地板面積情形，然實際上與原建造執照相比較，仍有建築基地面積及總容積樓地板面積增加情事。

第2次申請是延續第1次變更設計的基礎而來，也應適用新法規，即應依「102年芝山岩都審規定」，須經台北市都審會審議通過，始得辦理，2016年11月25日判居民勝訴。案經都發局上訴，最高行於2018年3月15日廢棄發回更審。

更一審認為，人民於取得建照後再申請變更設計，應適用申請變更設計當時的法規，且芝山岩都審規定屬於「開發許可條件」的實體規範。

合議庭指出，華威公司於2012年11月20日申請第1次變更設計，有涉及增加原核准容積樓地面積等情形，都發局的處理程序則在2014年1月20日因核准而終結。

芝山岩都審規定於2013年11月12日發布，依中央法規標準法「從新從優原則」，自應適用舊法規，也就是不屬於須經北市都審會審議通過後，始得申請建築執照，因此都發局第1次核准之前，未經北市都審會審議，即無違法。

至於華威於2014年5月5日申請第2次變更設計時，芝山岩都審規定既已發布，則都發局第2次核准之前，未經都審會審議雖不合規定，但因第2次並沒有涉及增加基地面積及原核准總容積樓地板面積等情形，甚至變更建築物高度較原建照核准的高度為低。

都發局核准第2次變更設計的結果，對居民們所稱景觀權益的影響，相較於第1次准予的結果，反而較輕，則居民們訴請撤銷都發局第2次作成的行政處分，只能回復至第1次核准的狀態，且居民們的權利並無因第2次而受損害可言，此部分欠缺權利保護必要。