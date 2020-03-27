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女通譯勾結泰國籍男子 從事兩國地下匯兌被判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
岳姓女通譯勾結泰國男子塔昆，從事台灣與泰國間的地下匯兌，累計匯兌金額為新台幣5524萬餘元，岳女獲利15萬餘元，法官以她犯後有悔意，並將犯罪所得繳交國庫，今天依違反銀行法將她判刑1年8月，並罰她向公庫支付20萬元。圖／本報資料照
岳姓女通譯勾結泰國男子塔昆，從事台灣與泰國間的地下匯兌，累計匯兌金額為新台幣5524萬餘元，岳女獲利15萬餘元，法官以她犯後有悔意，並將犯罪所得繳交國庫，今天依違反銀行法將她判刑1年8月，並罰她向公庫支付20萬元。圖／本報資料照

岳姓女通譯勾結泰國男子塔昆、明珠，從事台灣與泰國間的地下匯兌，由岳女以手機、或當面與泰國籍移工聯繫，收取欲匯回泰國的新台幣現金後，再將金額告訴塔昆，匯入移工所指定的泰國金融帳戶，累計匯兌金額為新台幣5524萬餘元，岳女獲利15萬餘元，法官以她犯後有悔意，並將犯罪所得繳交國庫，今天依違反銀行法將她判刑1年8月，並罰她向公庫支付20萬元。

判決書指出，岳女（38歲）與自稱塔昆、明珠等泰國籍成年人，成立地下匯兌集團，自2016年1月至2018年9月間，以岳女所申設的台新、合作金庫、兆豐等銀行帳戶，作為台灣與泰國間對外經營匯兌的帳戶。

由岳女以她所有手機，或當面與泰籍移工聯繫，收取欲匯回泰國地區的新台幣現金後，再將金額及泰國移工指定的金融帳戶，以手機連結告知在泰國的塔昆等人，再由塔昆依自訂的匯率折算後的泰銖匯入泰籍移工指定的泰國金融帳戶。

或由塔昆等人在泰國接洽，要求對方將泰銖匯入岳女指定的泰國盤谷或泰軍銀行等人頭帳戶後，再由岳女依塔昆告知的匯率，匯入泰國移工所指定的帳戶，匯款金額都在50萬元以下，以規避我國銀行對於大額通匯的管制。

自台灣匯款至泰國有130筆1628萬餘元，而自泰國匯款至台灣有212筆3895萬餘元，累計共新台幣5524萬餘元，岳女從中牟利15萬餘元，經警於2018年9月27日查獲。岳女犯後坦承犯行，並已將犯罪所得繳交國庫。

泰國 移工

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