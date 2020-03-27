潤寅案「女主角」王音之認罪 出庭對法官雙手合十

潤寅集團負責人楊文虎與妻子王音之向金融機構詐貸386億元潛逃美國，檢方通緝2人，起訴時都求刑30年。楊氏夫婦先後在美國落網，押返回台羈押，台北地院今天開庭提訊王音之，王女認銀行法、商業會計法、偽造有價證券3罪，否認洗錢罪。

王音之上午自台北看守所提解出庭，坐在被告席上對著法官雙手合十，王音之雖然認罪，但將詐貸細節推給秘書、即同案被告林奕如。

王音之供稱，詐貸的細節她不清楚，主要都是林奕如去操盤，沒有特別交代怎麼做；王女說，檢察官起訴時將犯罪工具如假提單等附卷，「我知道那些東西都是假的」，而林奕如接受她的指示去辦貸款，員工們如何分工她沒有過問。

王音之說，她是台塑企業很多部門的代理商，很多船公司都認識她，她向銀行貸款一開始都是以真實的文件申貸，商廠也都知道她曾經「倒」過；王女說，檢察官指她2013年起開始詐貸，如果第一筆詐貸資料是不真實的，之後的資料就也不真實。

王音之、楊文虎長期偽造不實應收帳款資料，向星展等9家銀行詐貸386億元，檢方偵查前2人即潛逃出境。

詐貸案偵查階段，檢察官發動數波搜索、約談，共將22名共犯聲請羈押禁見獲准，結案時起訴楊文虎、王音之、他們的女兒楊宇晨共36人，王音之、楊文虎並遭具體求刑30年，先後被調查局與美國移民及海關執法局合作緝返回台。